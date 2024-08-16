Katar Emiri ve ABD Başkanı Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için görüştü

Politika

Katar medyası, ABD Başkanı Joe Biden ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani'nin telefonda Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabalarını görüştüğünü bildirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da bugün sona eren Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü. Katar medyasında yer alan bilgilere göre, Biden ile Al Thani arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerdeki son gelişmeler ile bunları geliştirme yolları, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler, Şerit'teki savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabalarının yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. - DOHA