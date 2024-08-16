Katar Emiri ve ABD Başkanı Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Katar Emiri ve ABD Başkanı Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabalarını görüştü. Telefon görüşmesinde stratejik ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.

16.08.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar medyası, ABD Başkanı Joe Biden ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani'nin telefonda Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabalarını görüştüğünü bildirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da bugün sona eren Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü. Katar medyasında yer alan bilgilere göre, Biden ile Al Thani arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerdeki son gelişmeler ile bunları geliştirme yolları, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler, Şerit'teki savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabalarının yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. - DOHA

Kaynak: İHA

Joe Biden, Dünya, Gazze, Katar, doha, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar Emiri ve ABD Başkanı Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 00:10:57. #1.12#
SON DAKİKA: Katar Emiri ve ABD Başkanı Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement