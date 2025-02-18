Katar: Filistin'in Temsil Sorunu Filistinlilere Ait

Politika

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "Filistinlileri resmi sıfatla kimin temsil edeceği ve siyasi alanda grup ve partilerin kimler olacağı Filistinlilerin sorunudur" dedi.

Katar, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nin geleceği hakkında ABD ve İsrail tarafından yapılan açıklamalara cevap verdi. İsrail'in Hamas'ın Gazze'den çıkarılması, ABD'nin ise Gazze'yi devralmak istediği yönündeki açıklamalara ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bölgenin geleceğine yabancıların değil Filistinlilerin karar vermesi gerektiğini vurguladı. Bunun bir Filistin sorunu olduğunu belirten el-Ensari, "Filistinlileri resmi sıfatla kimin temsil edeceği ve siyasi alanda grup ve partilerin kimler olacağı Filistinlilerin sorunudur" dedi. - DOHA