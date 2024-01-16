 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Katar, İsrail ve Hamas Arasında Anlaşma Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Katar, İsrail ve Hamas Arasında Anlaşma Sağlandı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ihtiyaç duydukları ilaçların sağlanması karşılığında Gazze Şeridi'nde saldırılardan en çok etkilenen bölgelerdeki sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 102 gündür devam ederken, Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında yeni bir uzlaşı sağlandı.

Katar, İsrail ve Hamas Arasında Anlaşma Sağlandı
16.01.2024 - 22:54,  Güncelleme: 22:55
Abone Ol

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ihtiyaç duydukları ilaçların sağlanması karşılığında Gazze Şeridi'nde saldırılardan en çok etkilenen bölgelerdeki sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 102 gündür devam ederken, Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında yeni bir uzlaşı sağlandı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa ile işbirliği içinde yürütülen arabuluculuk sonucunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ihtiyaç duydukları ilaçların sağlanması karşılığında Gazze Şeridi'nde saldırılardan en çok etkilenen bölgelerdeki sivillere ilaç ve diğer insani yardımların ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

İlaç ve yardım malzemelerinin yarın Katar'ın başkenti Doha'dan Katar'a ait 2 gemiyle Mısır'ın Al-Arish şehrine gönderileceği ifade edilen açıklamada, Katar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme çabaları çerçevesinde, özellikle insani ve tıbbi tahliye konularında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam ettiği vurgulandı. - DOHA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze, Katar, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar, İsrail ve Hamas Arasında Anlaşma Sağlandı - Son Dakika


23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı

Son Dakika
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 23:26:42. #1.11#
SON DAKİKA: Katar, İsrail ve Hamas Arasında Anlaşma Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement