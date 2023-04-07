Katıldığı canlı yayında Bakan Karaismailoğlu'na soruldu: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı? - Son Dakika
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Katıldığı canlı yayında Bakan Karaismailoğlu'na soruldu: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?

07.04.2023 13:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na katıldığı canlı yayında, "Deprem zamanı neden bant daraltılması yapıldı?" sorusu yöneltildi. Bakan Karaismailoğlu, "Mahkemeye intikal etmiş bir konu. Arkadaşlarımız savunma yapıyor. Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı. Sonuçta yapılması gereken konuydu. Teknik olarak izahı vardı. Olağanüstü bir afet durumu var. Yanlış bir karar olsa yapılmazdı zaten" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk'te konuk olduğu canlı yayın programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sosyal medyada yapılan bant daraltması konusuna da değindi.

"GEREKLİ BİR DURUM VARDI Kİ YAPILDI"

Ersoy'un "Neden bant daralttınız. CHP bununla ilgili bir soru önergesi başlattı. Bu mesele çok eleştirildi. Ne dersiniz bu eleştirilere?" sorusuna Karaismailoğlu, şöyle yanıt verdi: "Mahkemeye intikal etmiş konu. Arkadaşlarımız savunma yapıyor. Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı. Sonuçta yapılması gereken konuydu. Teknik olarak izahı vardı. Açıklamayı da yaptık gerekli yerlere.

Bakan Karaismailoğlu'na canlı yayında soruldu: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?

"YANLIŞ BİR KARAR OLSA YAPILMAZDI ZATEN"

Olağanüstü bir afet durumu var. Yanlış bir karar olsa yapılmazdı zaten. Orada böyle bir şey yapılması gerekiyordu demek ki. Tabii ki güvenlikte olur. Sosyal medya üzerinden bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık. Zaten yargıya intikal etti, orada gerekli açıklamalar yapıldı. Biz tamamen afetin içindeydik. Bant daraldığı daha sonra haber verildi. Enkazların içinde olduğumuz için o süreci hızlı takip edemedik zaten."

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Adil Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Kahramanmaraş, Habertürk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Katıldığı canlı yayında Bakan Karaismailoğlu'na soruldu: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katıldığı canlı yayında Bakan Karaismailoğlu'na soruldu: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı? - Son Dakika
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