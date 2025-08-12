Kavuncu: 'Bu Uygulama Millet İradesini Yok Sayıyor' - Son Dakika
Politika

Kavuncu: 'Bu Uygulama Millet İradesini Yok Sayıyor'

12.08.2025 17:05
İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, TBMM'nin komisyona üye atamasını eleştirerek, millet iradesini yok saydığını belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM Başkanlığının, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi bildirmesini istemesine ilişkin, "Bu keyfe keder bir uygulamadır, kabul edilebilir bir uygulama değildir, bu millet iradesini yok saymaktır, millet iradesini görmemektir, dışarıda bırakmaktır." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "sahte diploma" soruşturmalarına değinerek, iktidarı eleştirdi.

Gençlerin "sahte diploma" konusundan çok etkilendiğini dile getiren Kavuncu, "Cumhuriyetimizin vermiş olduğu en büyük nimet, çalışanın, başarılı olanın, emek verenin Türkiye'de belli bir yere gelebileceği inancıydı ama son dönemde yaşadığımız sahte diploma olayıyla gençlerimizdeki bu duyguyu da yıprattılar." dedi.

İYİ Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermediğini anımsatan Kavuncu, TBMM Başkanlığının, komisyona katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi bildirmesini istediğini aktardı.

Meclis Başkanlığının bu kararını eleştiren Kavuncu, "Bu keyfe keder bir uygulamadır, kabul edilebilir bir uygulama değildir, bu millet iradesini yok saymaktır, millet iradesini görmemektir, dışarıda bırakmaktır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmadan önce Cumhur İttifakını eleştiren aydınların Komisyonun kurulmasının ardından Cumhur İttifakını övmeye başladığını ileri sürerek, bu durumu eleştirdi.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Süregelen soruşturma ve kovuşturmaların bir an evvel tamamlanması" konusundaki çağrısını anımsatarak, "Yargı üzerinden yapılan tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kavuncu, "Bütün bunların konuşuluyor olması bile normal bir ülkede kabul edilebilir bir durum değil. Devletin dini adalettir, mülkün temeli adalettir, çok önemlidir, çok hassastır her alanı etkileyecek bir konudur ve maalesef bu konuda Türkiye'nin karnesi son derece zayıftır." yanıtını verdi.

Kavuncu, soruşturmalarda parti ayrımı yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

