Kavuncu: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin Sorunlarının Temel Sebebi

Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin "Bu sistemin bir çıkışı var. Ancak siz muhalefet olma iddiasında olup bu çıkışı, bu kuralı yeni anayasayla birlikte bir pazarlık unsuru haline getirirseniz, orada karşınızda İYİ Partiyi bulursunuz. Bu çıkış, iki dönem kuralıdır." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in korkunç cinayetlere kurban gittiğini belirterek, "Kadın cinayetleri Türkiye'de durdurulamayan, önlenemeyen bir noktada. Türkiye'de şiddetin her türlüsü politik hale gelmiş durumdadır." diye konuştu.

Çeteleşme sorununun da illegal bahis ve kumar sorununun yarattığı krizin de politik olduğunu söyleyen Kavuncu, bunların, yanlış ekonomi politika kararlarının sonucunda oluştuğunu savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, "Kapalı oturum adı altında aynı teraneleri millete dinleteceklerine; yükselen işsizliği, yolsuzluğu, suç oranını, cinayetleri örtmek için dış politikayı iç politikaya malzeme edeceklerine; açık oturumlarda bizler milletin bu problemlerini hep beraber konuşsak." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda gerçekleşen kapalı oturumda İsrail tehdidinin altını dolduracak somut bir bilgi duymadıklarını dile getiren Kavuncu, "İsrail ile devam eden ticaretin gerekçelerini tam olarak anlatamayan iktidarın, İsrail ile ilgili tehdit iddiasında bulunması anlaşılabilir değil." ifadelerini kullandı.

"AK Parti İstanbul milletvekillerinin de olduğu bir heyetle beraber İstanbul'u dolaşalım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlılığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir." açıklamasına değinen Kavuncu, "Bu vebal niçin bizim üzerimizde olsun? 22 yıldır ülkeyi siz yönetiyorsunuz, sorumlu da sizlersiniz." dedi.

Demokratik ve kurumsal yapılarda veballe sorumluluk aranmayacağına işaret eden Kavuncu, "Madem vebalden bahsediyorsunuz, ben buradan bir çağrı yapıyorum: AK Parti İstanbul milletvekillerinin de olduğu bir heyetle beraber İstanbul'da Kağıthane'yi, Sultangazi'yi, Bahçelievler'i, Esenyurt'u dolaşalım. Esnafa gidelim nasıl çetelerle uğraştıklarını, nasıl haraca bağlandıklarını hep beraber dinleyelim." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 4 binin üzerinde kaçağın yakalandığına dair sosyal medya paylaşımına dikkati çekerek, "Sayın Bakan iyi niyetli olabilir, çabasını da görüyoruz. En azından önceki döneme göre daha ciddi ve yoğun bir çaba içinde olduğunu görüyoruz. Ama bu çaba, iyi niyet yetmez. Bu problemleri çözmek için kararlılık ve işin ciddiyetini idrak etmiş olmak gerekir." diye konuştu.

Türkiye'de illegal bahis ve kumar diye bir başka bataklık olduğunu söyleyen Kavuncu, "Türkiye'de kumarhaneler kapalı ama adeta neredeyse her evin içine kumarhane girmiş durumda." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın 729 bin Suriyeli sığınmacının adresinde bulunamadığına yönelik açıklamasına da işaret eden Kavuncu, "Kapalı nüfus sayımı uygulamasını gerçekleştirelim ve gerçekler ortaya çıksın. Her gün güvende olmak için bir gün evde kalmaya razı olmalıyız." şeklinde konuştu.

"Kara parayla beraber kara adamlar da geldiler bu ülkeye"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Türkiye'de adalet mekanizmasının işlevini kaybettiğini, hak arama mücadelesinin sektörlere dağıtılmış durumda olduğunu söyledi.

2020'de infaz düzenlemesinde yapılan değişiklikle mafya suçlarında infaz indirimi yapıldığını aynı zamanda da bu suçların cezasının artırıldığını anlatan Kavuncu, bu sayede mafya hükümlülerinin serbest kaldığını ileri sürdü.

Ekonomik problemlerle beraber yurt dışından para getirilmesinin önünün açıldığını, gelen paraların büyük çoğunluğunun kara para olduğunu kaydeden Kavuncu, "Kara parayla beraber kara adamlar da geldiler bu ülkeye. Kara parayla beraber o illegal kazancı bu ülkeye getiren o paranın sahipleri de geldiler ve bizim çocuklarımızı kendi kirli emellerine, çetelere alet edecek hale getirdiler. Almış olduğunuz yanlış ekonomik kararlar, bu problemlerin temelini teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kavuncu, bütün bunların sorumlusunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu söyledi.

"Erken seçimse bugündür"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin AK Parti'yi AK Parti olmaktan çıkardığını savunan Kavuncu, "Erdoğan'ı Erdoğan olmaktan çıkaran bu sistemin bir çıkışı var. Ancak siz muhalefet olma iddiasında olup bu çıkışı, bu kuralı yeni anayasayla birlikte bir pazarlık unsuru haline getirirseniz, orada karşınızda İYİ Partiyi bulursunuz. Bu çıkış, iki dönem kuralıdır." diye konuştu.

İki dönemle sınırlı olduğunu bilen bir başkanın üçüncü dönemle ilgili bir iddia ortaya koymayacağı için popülist politikalar peşinde koşmayacağının altını çizen Kavuncu, şunları kaydetti:

"İki dönem kuralı, bu ucube sistemde elle tutulur, 'doğru' diyebileceğimiz ender kurallardan biridir. Siz bunu alıp bir erken seçim pazarlığına, 'Kasım 2025'te olursa biz evet deriz.' gibi bu kanunların ruhunu iğfal edecek hale getirirseniz, bunun sorumluluğunu siz de taşırsınız. Erken seçimse bugündür. Şartlar hasıl olduysa bunun kararı bugün alınır. Pazarlıkta 1 yıl sonraya bir tarih vermek ciddiyetsizliktir."