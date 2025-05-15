Kaya'dan Yemek Sözleşmesine Eleştiri

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gaziantep Üniversitesinin bir firmayla imzaladığı yemek sözleşmesini eleştirdi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep Üniversitesinin eski rektörü Arif Özaydın'ın görev süresinin bitmesine 6 ay kala, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan 4 milyon 690 bin adet yemek alımı için ihaleye çıktığını iddia etti.

Kişi başı yemek bedelinin 250 lira 18 kuruş artı işçilik maliyeti ve enflasyon farkıyla belirlendiğini ileri süren Kaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kişi başı yemek fiyatı olarak 58 lira 84 kuruşa, Marmara Üniversitesinin 84 liraya, Trakya Üniversitesinin ise 101 lira 28 kuruş olarak belirlediklerini savundu.