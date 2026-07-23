Kaymakam Güldoğan\'dan Yangın Uyarısı

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Poyraz ve Hacıhıdır mahallelerini ziyaret ederek sıcak hava nedeniyle artan yangın riskine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Poyraz ve Hacıhıdır mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Güldoğan, sıcak hava nedeniyle artan yangın riskine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Poyraz Mahallesi'nde Muhtar Mehmet Özcan, Hacıhıdır Mahallesi'nde ise Muhtar Mahmut Akkuzu'ndan mahalleler hakkında bilgi alan Kaymakam Güldoğan, vatandaşlarla sohbet ederek iletilen talepleri dinledi.

Ziyaret kapsamında Poyraz Mahallesi'nde bulunan ve Lidya döneminden kalan tarihi su kemerleri ile Hacıhıdır Mahallesi'ndeki 1791 yılında ibadete açılan tarihi camide de incelemelerde bulunan Güldoğan, bölgenin tarihi ve kültürel değerleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mahalle ziyaretlerinde yangın tehlikesine özellikle dikkat çeken Kaymakam Güldoğan, yüksek riskli bir dönemden geçildiğini belirterek tüm ekiplerin teyakkuz halinde görev yaptığını söyledi.

Vatandaşlara dikkatli ve duyarlı olmaları çağrısında bulunan Güldoğan, orman ve arazi yangınlarının önlenmesinde alınan tedbirlerin ancak toplumun desteğiyle etkili olacağını vurgulayarak, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Mahallelerde iletilen sorun ve taleplerin çözümü için ilgili kurumlarla gerekli çalışmaların yürütüleceğini belirten Kaymakam Güldoğan, sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.