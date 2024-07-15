Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Politika

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen 'Alçak Darbe Girişiminin Kayseri Basınındaki Yansıması' sergisi açıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilerlemesini engellemek için emperyalist güçlerin çeşitli çalışmalar yaptığını vurguladı. Akar, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim edeceklerini ve terörle mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

15.07.2024 17:51
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Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Alçak Darbe Girişiminin Kayseri Basınındaki Yansıması" sergisi açıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilerlemesini engellemek için emperyalist güçlerin çeşitli çalışmalar yaptığını söyledi.

Geçmişte Taşnak ve Hınçak'ın olduğunu, daha sonra da PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi örgütlerin yer aldığını vurgulayan Akar, "Yarın öbür gün Allah bilir kim çıkacak? Dolayısıyla bizim buradan çıkaracağımız ders her zamankinden daha bilinçli, daha güçlü ve kuvvetli olmamız lazım. Güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Güçlü olmak için de çalışmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Akar, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "85 milyon bir millet, tek yumruk ve tek yürek olduğumuz takdirde geleceğe güvenle bakabiliriz. Aksi halde topumuz da tüfeğimiz de olsa şayet bu birlik ve beraberliğimizi sağlayamazsak bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Biz Türküyle, Kürdüyle 85 milyon bir milletiz. Unutmayın. Kürtler PKK'lı değil, PKK da Kürt değil. Burada bir illüzyon, bir algı yanıltması var. Biz biriz, beraberiz. Dolayısıyla inadına 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim edeceğiz ve buna göre bu mücadelemizi her türlü şer odağa sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadele meselesinin kişisel bir mesele olmadığına dikkati çeken Akar, "Bazıları diyorlar ki '15 Temmuz oyun, tiyatro'. Çok şükür onlar muvaffak olamadılar. Eğer muvaffak olsalardı bunu diyenler Hanya'yı Konya'yı göreceklerdi. Bunun neresi oyun?" diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı - Son Dakika
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