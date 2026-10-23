Kayseri'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yeşilhisar belediye binası törenle açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yeşilhisar belediye binası törenle açıldı

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Kayseri\'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yeşilhisar belediye binası törenle açıldı
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Kayseri Yeşilhisar'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan belediye binasının yerine yapılan yeni bina törenle hizmete açıldı. Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri milletvekilleri katıldı; Akar, aşamayacakları engel bulunmadığını söyledi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Büyük bir coşku, istek ve arzuyla, vatanımız ve milletimiz için 86 milyonun hem güvenli hem de refah içinde, müreffeh bir hayat sürmesi için herkesle omuz omuza, hiçbir ayrım yapmaksızın tek yürek, tek bilek çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak bizim aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz güçlük yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki belediye binasının yerine yapılan yeni belediye binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri Milletvekilleri Bayar Özsoy ve Ayşe Böhürler, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan ile vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası DHA'ya değerlendirmelerde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Yeşilhisar'ın tarihi, tarım ve turizm faaliyetleriyle geliştiğini belirtti.

'ÜLKEMİZİ LAYIK OLDUĞU YERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, terörsüz, güçlü ve büyük Türkiye için koşar adım ilerliyorsa bunun illerde ve ilçelerdeki yansımasını burada büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Büyük bir coşku, istek ve arzuyla, vatanımız ve milletimiz için 86 milyonun hem güvenli hem de refah içinde, müreffeh bir hayat sürmesi için herkesle omuz omuza, hiçbir ayrım yapmaksızın tek yürek, tek bilek çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak bizim aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz güçlük yok. Bunların hepsini başardık, başaracağız. İnşallah bundan sonra çok daha ileriye gidecek. Problemlerimiz yok mu? Var. Nasıl ki geçmişteki problemleri çözdüysek Allah'ın izniyle bundan sonraki problemleri de çözeceğiz. Ülkemizi layık olduğu, uluslararası ortamdaki saygın ve seçkin yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya, koşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Hulusi AkarYeşilhisarPolitikaAK PartiKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yeşilhisar belediye binası törenle açıldı - Son Dakika
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