Kayseri'de 8 İYİ Parti Üyesi İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Kayseri'de 8 İYİ Parti Üyesi İstifa Etti

Kayseri\'de 8 İYİ Parti Üyesi İstifa Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker liderliğinde 8 kişi İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız olarak devam etme kararı aldıklarını duyurdu.

03.10.2024 14:33  Güncelleme: 14:39
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Kayseri'de aralarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkanvekili, meclis üyeleri ve İl Disiplin KMurulu üyelerinin de bulunduğu 8 kişi İYİ Parti'den istifa etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkanvekili Şahin Ülker, kendisi ile birlikte Talas Belediyesi Meclis Üyeleri Ramazan Bülbül, Yaşar Tuğrul Ercan, Mücahit Kısmet, Bünyamin Türkmen, Kurucu Başkan Yardımcısı ve İl Disiplin Kurulu eski Başkanı Mazhar Polat, Kocasinan Başkan Yardımcısı ve İl Disiplin Kurulu Üyesi Ayşegül Çakmak, İl Disiplin Kurulu Üyesi Abdullah Özsuveren'in İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ülker, bağımsız olarak devam edeceklerini söyleyerek, "Katıldığımız günden bugüne kadar vatandaşlarımız için mücadele verdiğimiz partimizde ne yazık ki kişisel ikbal peşinde olanların etkisiyle çalışmalarımıza gereken desteği bulamadık. Yerelde ve genel merkezde vatandaşlarımızın taleplerine cevap verecek bir yapı oluşturulacağına dair inancımızı kaybettik. Bu şartlar altında vatandaşlarımızın hakkını daha güçlü savunabilmek adına mevcut partimizden istifa ederek yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Bu karar daha adil, şeffaf ve vatandaşın yanında olan bir siyaset için atılmış bir adımdır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kayseri'de 8 İYİ Parti Üyesi İstifa Etti - Son Dakika

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