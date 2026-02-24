Kayseri'de Ifar Programı ve TOKİ Açıklamaları - Son Dakika
Kayseri'de Ifar Programı ve TOKİ Açıklamaları

24.02.2026 00:05
Mustafa Elitaş, Kayseri OSB iftarında TOKİ'nin konut teslimatlarını ve sanayinin geleceğini konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından düzenlenen iftar programında sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "TOKİ 2004 yılından bu yana 1 milyon 750 bin toplu konutu vatandaşlara teslim etmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri OSB'nin düzenlediği iftar programına katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kentteki bir balo salonunda sanayicilerle birlikte iftar yapan Elitaş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 2 buçuk yılda 455 bin 300 konutu tamamlayarak, sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. TOKİ'nin son 22 yılda 1 milyon 750 bin konut yaptığını ifade eden Elitaş, "Türkiye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2004 yılına kadar yapılmış toplamda 16 bin konut vardı. Yani 20 yılda 16 bin konut yapan TOKİ, 2004 yılından 2026 yılına kadar 22 yılda 1 milyon 750 bin toplu konut yapmış ve vatandaşlara teslim etmiştir. 20 yılda devlet ancak 16 bin konut yaparken, 6 Şubat'ta evlerini kaybeden vatandaşlarımıza 2 buçuk yılda 455 bin 300 konutu teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Sanayicilere kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Elitaş, "Sanayicilerimize kapımız her zaman açık. Kayseri sanayisi olarak önce metal üzerine, sonra madeni eşya üzerine üretim yaptık. Türkiye'nin en çok soba üreten imalatçılarının bulunduğu bölge Kayseri'ydi. Tava, düdüklü tencerede Türkiye'de bir numaradaydı. Şimdi mobilya ve kapıda bir numarayız. Ancak artık kabuk değiştirmemiz lazım. Artık farklı noktalara doğru gitmemiz lazım. Artık savunma sanayiine gitmemiz lazım. Burada üretim yaparak, çıraklarımızın, ustalarımızın nevasını görmemiz lazım, sonuçlarını almamız lazım. O sonuçları almak için de hep birlikte gayret göstermemiz lazım, birlikte hareket etmemiz lazım. Kayseri'de bunu yapan 4-5 firma var. Onları örnek alarak, ürettiğimiz ürünün patronu değil, lideri olmak için gayret göstermemiz lazım" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

