Üye Girişi
"Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor" - Son Dakika

"Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor"

08.11.2021 08:39

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, Başkan Büyükkılıç'ın Kayseri'nin gelişmesinde ter dökmeye devam ettiğini belirterek, "Kayseri'miz Anadolu'nun göz bebeği olan, her alanda zirveyi hak eden şehirlerden birisidir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması ve AK Parti Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı'na katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı. Başkan Büyükkılıç, Kurtulmuş'a Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu'nda ziyarete açılan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi gezdirdi. Büyükkılıç, 25 el sanatı branşı ile hazırlanmış 185 adet eserin bulunduğu sergi hakkında bilgiler verirken, Kurtulmuş da sergiyi ilgiyle gezdi. Kurtulmuş, KAYMEK tarafından hazırlanan içerisinde 400'ten fazla çalışmanın yer aldığı albümü de inceledi.

Sergi gezisinin ardından Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde sizi görmekten onur duyduk. Kayseri'miz endüstrinin ve ticaretin merkezi ama en önemlisi şehirler değişik şekilde anılır. Hayırseverler şehri Kayseri diye biz şehrimizi bu yönüyle tanımlarken, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye alimler ve veliler şehridir. 5 tane üniversitesi, 3 tane organize sanayisi, 1 serbest bölge ve 1 teknoparkı olan, yeni organize sanayilerin planlaması sürdürülen önemli bir cazibe merkezidir" dedi.

Üniversite öğrencilerinin Anadolu kültürü ile bezenmeleri için Kurtulmuş'a teklifte bulunan Başkan Büyükkılıç, "Bir akademisyen olmanızdan kaynaklı olarak naçizane bir teklifte bulunmak istiyorum. Anadolu şehirlerinde öğrencilerin buralarda daha çok okumalarını sağlayacak ortamların oluşturulması, akademisyen bağlamında da öğrencileri cezbedecek akademisyenlerin buraya gönderilmesini ve öğrencilerin Anadolu kültürüyle bezenmelerini sağlamamız açısından çok önemsiyorum. İnsanlar burada 4-5 senelik eğitim sürecinde o yörenin kültürü ile şekilleniyor, bezeniyor" diye konuştu.

"MEMDUH BEY, KAYSERİ'NİN GELİŞMESİ İÇİN TER DÖKMÜŞ OLAN SİYASETÇİLERİMİZDEN BİRİSİDİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise, Başkan Büyükkılıç'ın Kayseri'nin gelişmesinde ter dökmeye devam ettiğini belirterek, "Memduh Bey uzun zamanlar Kayseri'mize hizmet etmiş belediye başkanı olarak, sivil toplum faaliyetlerindeki çalışmalar ile Kayseri'de emeği olan, Kayseri'nin gelişmesi için ter dökmüş olan siyasetçilerimizden birisidir. Kayseri'miz hakikaten son yıllarda büyük mesafe kat etmiştir. Her geldiğimizde bunu daha yakından gördük, her alanda büyük mesafeler kat etti. Şehrin daha da güzelleşmekte, zenginleşmekte olduğunu görüyorum" dedi.

KURTULMUŞ, KAYSERİ'NİN PANDEMİYE RAĞMEN GELİŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kayseri'nin pandemi sürecinde üretimini, ihracatını artıran, şehrin ekonomisinin gelişmesini sürdüren önemli illerden birisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Kayseri aynı zamanda medeniyetimizin, kültürümüzün, Anadolu irfanı dediğimiz bizi biz yapan değerlerimizin, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı büyük çınarlar olarak ayağa kaldıran, o kültürel dünyamızın bugün de canlı olarak yaşandığı şehirlerimizden birisi. Bunun daha ileriye gitmesi için sağlıklı, gelecek nesillere çok kuvvetli bir kültür, ilim, hikmet ve irfan olarak aktarılması için elimizden gele her türlü çabayı ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİ, ANADOLU'NUN GÖZ BEBEĞİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kayseri'nin Anadolu'nun göz bebeği olan, her alanda zirveyi hak eden şehirlerden birisi olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Kayseri'de yoğun bir program yapıyoruz. Kayseri'yi daha da ileri götürecek çalışmalarda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza, tüm yüreği Kayseri için çarpan, insanların en hayırlısı insana hizmet edendir düsturuyla hareket eden bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum, başarılar diliyorum. Kayseri halkına da bize en başından itibaren vermiş oldukları sınırsız destek dolayısıyla yürekten teşekkürlerimi bir borç biliyorum. 2023 sürecinde Kayseri'nin yine tek vücut olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duracağına, AK Parti kadrolarının, cumhur ittifakının yanında yer alarak, yine kendi iktidarını tercih edeceğine yürekten inanıyorum."

Başkan Büyükkılıç, günün anısına AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a el dokuması seccade ile el emeği göz nuru işlenmiş vazo hediye etti. Ziyaret sonunda Kurtulmuş, günün anlam ve önemine binaen duygu ve düşüncelerini yazdığı Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaretinde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, 26.Dönem Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti. - KAYSERİ

Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor
Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor
Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor
Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor
Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor
Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor

Memduh Büyükkılıç, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor' - Son Dakika


Son Dakika

Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu 09:37 Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Biri çıktı, diğeri girdi! 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı 09:23 Biri çıktı, diğeri girdi! 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu 09:10 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu 08:33 "İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Tatlıses'ten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti 08:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon 07:30 Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor 22:47 Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri
09:36 Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu
09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
09:29 Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu
09:17 8 Kasım Pazartesi altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?
09:17 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular
09:13 Hurda deposunun içerisindeki adam diri diri yanarak can verdi! İlk şüpheli yeğeni
09:10 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu
09:07 8 Kasım Pazartesi dolar kuru! Dolar kaç TL? Dolar bugün ne kadar?
08:51 İstanbul trafiğini sis vurdu! Trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı
08:29 Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı
Derbide eski takımı Milan'a gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket Derbide eski takımı Milan'a gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket         
09:41
Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı         
09:35
Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu         
09:29
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
8 Kasım Pazartesi dolar kuru! Dolar kaç TL? Dolar bugün ne kadar? 8 Kasım Pazartesi dolar kuru! Dolar kaç TL? Dolar bugün ne kadar?         
09:07
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı         
23:25
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 09:48:11. #1.11#
SON DAKİKA: "Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement