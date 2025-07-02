Kayseri\'nin Geleceği İçin Önemli İstişare Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından, Kayseri'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek önemli bir istişare buluşmasına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkent Ankara'da, şehrin gelişimi adına önemli bir istişare buluşmasında yer aldı.

Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da yer aldığı bu önemli toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy ile Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan eşlik etti.

Kayseri'nin geleceğine yön verecek projelerin masaya yatırıldığı görüşmede, ortak akıl ve güçlü koordinasyon vurgusu ön plana çıktı. Başkan Büyükkılıç, şehrin ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini yakından takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şehrimizin geleceğine dair projeleri istişare ettiğimiz, birlik ve beraberlik içerisinde geçen bu buluşmada; Kayseri'miz için yürüttüğümüz hizmet yolculuğunu daha da ileri taşımak adına değerlendirmelerde bulunduk. Ortak akıl ve güçlü koordinasyonla, hemşehrilerimizin beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."

Her fırsatta Ankara temaslarını Kayseri'nin menfaatleri doğrultusunda değerlendiren Başkan Büyükkılıç, hem projelerin hem de istişare ile sürdürülen koordinasyonun, şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - KAYSERİ