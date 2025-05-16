Kayseri Otoyolu Projesinde Umut Verici Gelişme - Son Dakika
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Politika

Kayseri Otoyolu Projesinde Umut Verici Gelişme

Kayseri Otoyolu Projesinde Umut Verici Gelişme

AK Parti Kayseri İl Başkanı, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kayseri bağlantısının önemli bir adım olduğunu belirtti.

16.05.2025 17:00
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara- Niğde Otoyoluna yapılan olan Kayseri bağlantısıyla ilgili, "Şehrimiz adına ciddi gelişmelere vesile olabilecek bir konu" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilk aşaması dün ihale edilen Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri bağlantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Projenin Kayseri adına ciddi gelişmelere vesile olacağını kaydeden Okandan, "Uzun süredir şehrimizde birçok kişinin de dile getirdiği Niğde-Ankara otoyolunun Kayseri bağlantısı ile alakalı ciddi uğraşlar veriliyordu. Bizlerde Berat Gecesi'nde ulaştırma bakanımızla görüşmemizde bu konunun şehrimiz açısından ihtiyaç olduğunu dile getirmiştik. Projenin fizibil olup olmadığıyla alakalı bakış açısı vardı ama Kayseri'nin buna ihtiyacı olduğunu açık ve net bir şekilde dile getirdiğimizde sayın bakanımız da makul çerçevede karşıladı. O gün için masada özellikle projenin başlamasıyla alakalı "bismillah diyelim" dedi. Karayolları genel müdürümüz Ahmet beyle de uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Merakla beklediğimiz, özellikle projenin ihalesinin başlaması o kapıyı aralamamızdaki ilk hamleydi. Önümüzde ciddi süreç olabilir ama otoyolun bağlantısı için önemli bir adımdı. Dün itibariyle proje ihale süreci başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde imzaları tamamlanacak. Projenin nereden, ne şekilde fizibil olacağıyla alakalı araştırma ve geliştirme süreci başladı. Bu Kayseri'miz için çok önemli bir adımdı. Bu sürece katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı haberi duyurmakta mutluluk verici bir duygu. Şehrimiz adına da ciddi gelişmelere vesile olabilecek bir konu. Şehrimizin hem turizm hem ticaret, hem sağlık alanında birçok şekilde İç Anadolu bölgesinde ciddi manada hamiliğinin var olduğunu biliyoruz. Bu birliğin ve beraberliğinde bu şekilde hizmetle de taçlanmış olması da verilen mücadelenin daha da pozitif manada ilerlemesine katkı verecek. Başta Cumhurbaşkanımıza, ulaştırma bakanımıza, şehrimizin siyasi önderlerine ve destek veren tüm milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Birliğin ve beraberliğin şehir açısından güzel sonuçlar doğurduğuna bir kez daha şahit olduk. Bu ve bunun gibi güzel konuları da dile getirmekten mutluluk duyuyoruz. Herkese hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapımına devam edilen hızlı tren hattı ile ilgili konuşan Okandan, "Hızlı tren projesinde şantiyede çalışmalar tam gaz devam ediyor. Canhıraş bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda ulaşım noktasında hem hızlı tren hem otoyolunda belli bir aşamaya gelmiş olması şehrimizin önümüzdeki yıllarda çok daha farklı konuma taşıyacak unsurlar içerisinde yer alacağından şüphemiz olmasın. Sadece ulaşım konusunda değil, gerek sağlık gerek eğitim ve kültür alanında da şehrimiz adına katkı verecek bütün bakanlıklardaki projeler, destekler ve yatırımları takip edeceğiz. Kayseri'mize her şeyin en iyisi yakışır. Bunun içinde canhıraş bir şekilde gayret etmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kayseri Otoyolu Projesinde Umut Verici Gelişme - Son Dakika

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