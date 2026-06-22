Kayseri'ye Aile Sağlığı Merkezi Talebi - Son Dakika
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Kayseri'ye Aile Sağlığı Merkezi Talebi

Kayseri\'ye Aile Sağlığı Merkezi Talebi
22.06.2026 14:03
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MHP Milletvekili Baki Ersoy, Sindelhöyük Mahallesi için aile sağlığı merkezi ihtiyacını Meclis'e taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak aile sağlığı merkezi ihtiyacını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi veren Ersoy, Sindelhöyük Mahallesi'nin geniş bir yerleşim alanına ve çevresindeki mahallelere hizmet verebilecek konuma sahip olmasına rağmen vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimde çeşitli güçlükler yaşadığını belirtti.

Mahalle sakinlerinin aile hekimliği hizmetlerinden daha etkin ve hızlı yararlanabilmek amacıyla bölgede bir Aile Sağlığı Merkezi yapılmasını talep ettiğini ifade eden Ersoy, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması açısından bu talebin önemli olduğunu vurguladı.

Önergede; Sindelhöyük Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi yapılmasına yönelik bir planlama bulunup bulunmadığı, yeni bir aile sağlığı merkezi ihtiyacına ilişkin herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediği, söz konusu yatırım için arsa tahsisi, proje hazırlığı veya yatırım planlaması bulunup bulunmadığı ile Develi ilçesinde sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik planlanan yeni yatırımların neler olduğu soruldu. Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Kayseri'nin her köşesinin sesi olmaya, hemşerilerinin taleplerini takip etmeye devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kayseri'ye Aile Sağlığı Merkezi Talebi - Son Dakika

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