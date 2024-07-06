Kazakistan Cumhurbaşkanı, yapay zeka ile 'Büyük Türk Dili Modeli' geliştirilmesini önerdi - Son Dakika
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Politika

Kazakistan Cumhurbaşkanı, yapay zeka ile 'Büyük Türk Dili Modeli' geliştirilmesini önerdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'nde yapay zekayı kullanarak 'Büyük Türk Dili Modeli' geliştirilmesini önerdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşaat projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.

06.07.2024 16:15
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesinde yaptığı konuşmada, yapay zekayı kullanarak "Büyük Türk Dili Modeli" geliştirilmesini önerdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise "TDT üye ülkeleri arasında ulaştırma alanında karşılıklı bağları güçlendirmek için Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiyolu demiryolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Şuşa şehrinde "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'nde konuştu.

Tokayev, halihazırda Hazar Denizinin altından fiber optik kablo döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu proje, iş birliğimizin verimliliğini artıracak ve bölgenin sosyoekonomik büyümesi için gerekli şartları oluşturacak. Yapay zeka ve uydu sistemleri gibi ileri teknolojiler de büyük geleceğe sahiptir. Yapay zeka alanında personel eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda önde gelen dünya şirketlerinin platformlarına dayalı özel okullar zincirini oluşturmayı planlıyoruz. Orta Asya'da IT start-up projeleriyle ilgilenen Astana Hub Teknoparkı kurduk. Herkesi bu merkezin potansiyelini kullanmaya davet diyorum" dedi.

Türk devletleri için özgün medeniyetin ve ulusal dillerin korunmasının önemli olduğunun altını çizen Tokayev, yapay zekayı kullanarak "Büyük Türk Dili Modeli" geliştirilmesini önerdi.

"Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiyolu demiryolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da konuşmasında, Orta Asya'nın ulaşım ve ticaret açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Caparov, "Ülkelerimiz doğu ile batının, kuzey ile güneyin, Asya ile Avrupa arasındaki bağların kesiştiği yerde yer alıyor. Kırgızistan, Orta Asya'dan geçen ulaştırma yollarının daha da iyileştirilmesini ve yenilerinin inşa edilmesinin önemli olduğunu düşünüyor. Halihazırda TDT çerçevesinde ulaşım alanında karşılık etkileşim artıyor" dedi.

Caparov ayrıca, "TDT üye ülkeleri arasında ulaştırma alanında karşılıklı bağları güçlendirmek için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiyolu demiryolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz. 6 Haziran'da Pekin'de söz konusu 3 ülkenin hükümet başkanları arasında demiryolu inşaat projesini birlikte hayata geçirmeye yönelik iş birliği anlaşması imzalandı. Yeni kıtalararası demiryolu hattının inşaatı, TDT ülkeleri için yeni transit potansiyeli ve lojistik piyasaları açıp lojistik desteğin yeni ağlarını oluşturacaktır" diye konuştu. - ŞUŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kazakistan Cumhurbaşkanı, yapay zeka ile 'Büyük Türk Dili Modeli' geliştirilmesini önerdi - Son Dakika

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