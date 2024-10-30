KDP, IKBY Seçimlerinde Zafere Ulaştı

Politika

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 20 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 39 sandalye ile seçimlerin galibi oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Ömer Ahmet, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında IKBY'de 20 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Seçimlere katılım oranının yüzde 72,6 olduğunu belirten Ahmet, 800 binden fazla oy alan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) 100 sandalyeden 39'unu kazanarak seçimin galibi olduğunu ifade etti. Ahmet, 400 binden fazla oy alan Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) seçimi 23 sandalye ile 2. sırada, muhalif Yeni Nesil Hareketi'nin 250 binden fazla oyla 15 sandalye kazanarak 3. sırada tamamladığını söyledi.

Sonuçlara göre Kürdistan İslami Birliği 7 sandalye, Ulusal Tutum Partisi 4 sandalye, Kürdistan Adalet Topluluğu 3 sandalye, Halk Cephesi 2 sandalye, Değişim Hareketi 1 sandalye ve Kürdistan İttifakı 1 sandalye kazanırken, 2'si Türkmen, 3'ü Hıristiyan olmak üzere azınlıklara tahsis edilen kota için 5 sandalye ayrıldı. Son seçimlerde KDP 6 sandalye kaybederken, Yeni Nesil Hareketi ise 6 sandalye kazanmış oldu. - ERBİL