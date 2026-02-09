Keçiören Belediye Başkanı Özarslan\'ın Türkiye\'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa etmesiyle gündeme gelen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın daha önce babasına iş isteyen bir çocukla yaşadığı diyalog yeniden gündeme geldi.

"BABAN RÜŞVET ALIR MI?"

Sosyal medyada yeniden gündem olan görüntülerde küçük bir çocuğun Özarslan'a, "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye sorması üzerine Özarslan'ın, "Senin baban rüşvet yer mi? Senin baban hırsızlık yapar mı?" ifadelerini kullandığı görüldü.

TEPKİ YAĞDI

Özarslan yeniden gündem olan görüntülerin ardından tepkilerin odağına yerleşti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcı Özarslan'a tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ciddi iddialarda bulunmuştu.

Özarslan, Özgür Özel'in kendisine küfür ettiğini öne sürerken; şunları kaydetmişti: "Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?

Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullandı.

Özarslan ayrıca Özel'in mesajlarını savcılığına vereceğini de bildirdi.