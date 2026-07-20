Keir Starmer Son Konuşmasını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keir Starmer Son Konuşmasını Yaptı

20.07.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Starmer, İngiltere Başbakanı olarak istifasını Kral Charles'a sundu ve görevini tamamladı.

Keir Starmer, İngiltere Başbakanı sıfatıyla son konuşmasını yaptı.

Keir Starmer, Kral Charles'a istifasını sunmak üzere Londra'daki Başbakanlık Konutundan ayrılmadan önce İngiltere Başbakanı sıfatıyla son konuşmasını yaptı. Downing Street 10 Numara adresindeki Başbakanlık Konutu önünde yaptığı duygulu konuşmada Starmer, "Birazdan istifamı sunmak ve başbakanlık dönemimi kapatmak üzere majesteleri Kral'ı ziyaret edeceğim. Görevim tamamlandı" dedi.

İşçi Partisi'ni 2019'daki tarihi yenilginin ardından dönüştürdüğünü ve 2024'teki genel seçimlerde ezici bir zafer kazanabilecek duruma getirdiğini ifade eden Starmer, "O günden bu yana size ve ülkeye başbakan olarak hizmet etmek, hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu. İngiltere'nin iki yıl öncesine nazaran daha güçlü ve daha adil olduğuna inanıyorum" dedi.

Yönetiminde ekonominin daha güçlü, kamu hizmetlerinin daha iyi hale geldiğini ve sağlık hizmetlerinde bekleme süresinin son 17 yılın en düşük seviyesinin görüldüğünü ifade eden Starmer, "Göç önemli ölçüde azaldı. Savunmamız ve güvenliğimiz çok daha sağlam temellere oturtuldu. Uluslararası itibarımız büyük ölçüde güçlendi" diye konuştu. İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı yardım nedeniyle hedef alındığını da savunan Starmer, "Artık düşmanlarımızın bizi bölmek için hiçbir şeyden kaçınmadığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Bunu değerlerimiz, özgürlüğümüz ve insanlığımız nedeniyle, ayrıca açık konuşmak gerekirse Ukrayna halkına verdiğimiz sarsılmaz destek nedeniyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Starmer, "Görevi Andy Burnham'a devrederken, kendisine başarılar diliyorum. Kendisine desteğim tamdır" dedi. Eşi Victoria Starmer ve çocuklarına, ekibine, parti çalışanlarına ve başbakanlık personeline teşekkür eden Starmer, başbakan olarak son konuşmasını "Görevimden gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Gülümseyerek ayrılıyor ve birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim" ifadeleriyle tamamladı.

Starmer, konuşmasının ardından Kral Charles ile görüşmek üzere Buckingham Sarayı'na geçerek resmi olarak istifasını sundu.

Görüşmeden kısa süre sonra Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Parlamento Üyesi Sir Keir Starmer, bu sabah Kral tarafından kabul edildi ve Başbakanlık ve Hazine Birinci Lordluğu görevlerinden istifasını sundu. Majesteleri Kral, bu istifayı kabul etti. Görüşmede Lady Starmer da Kral tarafından kabul edildi" denildi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Kral Charles, İngiltere, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Keir Starmer Son Konuşmasını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı
Adıyaman’da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu
Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel’den jet yalanlama Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel'den jet yalanlama
Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu

15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:59
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
14:56
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 15:28:04. #7.12#
SON DAKİKA: Keir Starmer Son Konuşmasını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.