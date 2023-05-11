Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kaset iddiaları sonrası Muharrem İnce'ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin geçirdiği rahatsızlık ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

"BUNU YAPANLAR ŞANTAJCIDIR, MONTAJCI PİSLİKLERDİR"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi; "Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

"BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM SİYASETİN İÇİNDEN"

Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden."