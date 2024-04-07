31 Mart seçimlerine damga vuran CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in başarısız olması için kulisler yaptığı iddiası kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu.
"Partisinin aleyhine çalışıyor" iddiaları sonrası sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, "Ben alana çıkmadım, doğrudur. Çünkü partinin böyle bir geleneği yok. Ama ben bazı belediye başkanlarımızın seçim çalışmalarına görüntülü olarak katıldım. Yani belediye başkanları talep ettiler, 'Görüntülü katılabilir misiniz?' diye. En azından buna 'Olur' deyip görüntülü katıldım, CHP'li belediye başkan adayına oy verilmesini istedim.
Elazığ benim liseyi okuduğum kent. Burada CHP kazansın diye ilde yayın yapan üç televizyonun ortak yayınına katıldım. Dolayısıyla bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması zaten akıl dışı bir şey. Bu biraz önyargılardan kaynaklanan veya AK Parti'nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP'liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar. Zaten işin doğası da bunu gerektirir" dedi.
Sözcü gazetesine seçimle ilgili değerlendirmelerde de bulunarak 6'lı masadaki ilişkilerin CHP'nin oyunun artmasında etkili olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Seçim sonuçlarının başlangıçtan itibaren CHP lehine olması tabii ki bizim evimizde de hepimizi sevindirdi, mutlu etti. Seçimin ağırlıklı olarak CHP'nin lehine sonuçlanması sadece CHP'liler açısından değil, karamsarlığı yaşayan milyonlarca kişi açısından da olumlu sonuç doğurdu. İnsanlar Türkiye'de kendilerini biraz umutsuz hissetmeye başlamıştı. Seçim başarısıyla demokrasimiz kazandı. Seçimin sakin bir ortamda gerçekleşmesi -zaman zaman sorun çıksa da- güzel, iyi bir sonuç. CHP açsından da son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kemal Kılıçdaroğlu 'Partisinin aleyhine çalışıyor' iddialarıyla ilgili konuştu - Son Dakika
MHP'nin itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 549 sandıktaki 5.659 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40.739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu 40.168'e yükseldi. AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu ise 154 arttı.
Kütahya'da yapılan itirazlar sonucunda geçersiz oyların tamamı sayıldı ve CHP'li Eyüp Kahveci 571 oy farkıyla ilk sırada yer aldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonucunu protesto eden şahıslara polis müdahale etti. Protestocu 14 kişi gözaltına alınırken Bitlis Valiliği'nden açıklama geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının ardından havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi isabet eden iki kişi yaralandı. İl Seçim Kurulunun, itiraz üzerine Siverek'te seçimin yenilenmesine karar vermesi sonrası bir grup, silahla havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kale Mahallesi'ndeki M.K. (10) ile Ofis Mahallesi'ndeki R.P. (22), yorgun mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polisin hava ateş açan kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.
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