Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu

Politika

31 Mart seçimlerine damga vuran CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in başarısız olması için kulisler yaptığı iddiası kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu.

"CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA OY VERİLMESİNİ İSTEDİM"

"Partisinin aleyhine çalışıyor" iddiaları sonrası sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, "Ben alana çıkmadım, doğrudur. Çünkü partinin böyle bir geleneği yok. Ama ben bazı belediye başkanlarımızın seçim çalışmalarına görüntülü olarak katıldım. Yani belediye başkanları talep ettiler, 'Görüntülü katılabilir misiniz?' diye. En azından buna 'Olur' deyip görüntülü katıldım, CHP'li belediye başkan adayına oy verilmesini istedim.

"ÖNYARGILARDAN KAYNAKLANAN BİR DURUM"

Elazığ benim liseyi okuduğum kent. Burada CHP kazansın diye ilde yayın yapan üç televizyonun ortak yayınına katıldım. Dolayısıyla bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması zaten akıl dışı bir şey. Bu biraz önyargılardan kaynaklanan veya AK Parti'nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP'liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar. Zaten işin doğası da bunu gerektirir" dedi.

"SEÇİM BAŞARISIYLA DEMOKRASİMİZ KAZANDI"

Sözcü gazetesine seçimle ilgili değerlendirmelerde de bulunarak 6'lı masadaki ilişkilerin CHP'nin oyunun artmasında etkili olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Seçim sonuçlarının başlangıçtan itibaren CHP lehine olması tabii ki bizim evimizde de hepimizi sevindirdi, mutlu etti. Seçimin ağırlıklı olarak CHP'nin lehine sonuçlanması sadece CHP'liler açısından değil, karamsarlığı yaşayan milyonlarca kişi açısından da olumlu sonuç doğurdu. İnsanlar Türkiye'de kendilerini biraz umutsuz hissetmeye başlamıştı. Seçim başarısıyla demokrasimiz kazandı. Seçimin sakin bir ortamda gerçekleşmesi -zaman zaman sorun çıksa da- güzel, iyi bir sonuç. CHP açsından da son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.