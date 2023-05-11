Kemal Kılıçdaroğlu, sunucunun "Halkımız Erdoğan'a oy verirse..." sorusunu bitirmeden araya girdi: Vermez, millet kuru soğana muhtaç hale geldi

Seçime 2 gün kala Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"VATANDAŞLAR KURU SOĞANA MUHTAÇ HALE GELDİ"

Sunucunun "Aklıma geldi. Olur da halkımız 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verirse..." sözleriyle yöneltmeye başladığı soruyu yarıda keserek "Vermez, vermez" yanıtını veren Kılıçdaroğlu sözlerine "Kuru soğana muhtaç hale geldi. Neden versin? Huzur istiyor vatandaş kendi ülkesinde, pazara çıkamaz hale geldi" ifadeleriyle devam etti.

"BAZI PROVOKASYONLAR OLABİLİR SON DERECE DİKKATLİ OLSUNLAR"

"14 Mayıs gecesi için halkımıza ne söylüyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orada vatandaşlar olarak okulların önünde sayımlar yapılırken baksınlar, sayımların doğru yapılıp yapılmadığını gözlesinler. Taşkınlık yapmasınlar. Büyük gösteriler, sevinç gösterileri yapmasınlar. Akşam herkes evinde, televizyonlarının başında haberleri izliyor, sonuçları hep beraber bizler de izleyeceğiz. Dolayısıyla bazı provokasyonlar olabilir. Bu provokasyonlara karşı da son derece dikkatli olsunlar. Herkes sükunetle 15 Mayıs sabahını beklesin" dedi.