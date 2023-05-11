Kemal Kılıçdaroğlu, sunucunun "Halkımız Erdoğan'a oy verirse..." sorusunu bitirmeden araya girdi: Vermez, millet kuru soğana muhtaç hale geldi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, sunucunun "Halkımız Erdoğan'a oy verirse..." sorusunu bitirmeden araya girdi: Vermez, millet kuru soğana muhtaç hale geldi

11.05.2023 11:41

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sunucunun "Olur da halkımız Erdoğan'a oy verirse...?" ifadeleriyle sormaya başladığı soruya Kılıçdaroğlu araya girerek "Vermez, vermez. Kuru soğana muhtaç hale geldi. Neden versin? Huzur istiyor vatandaş kendi ülkesinde, pazara çıkamaz hale geldi" yanıtını verdi.

Seçime 2 gün kala Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"VATANDAŞLAR KURU SOĞANA MUHTAÇ HALE GELDİ"

Sunucunun "Aklıma geldi. Olur da halkımız 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verirse..." sözleriyle yöneltmeye başladığı soruyu yarıda keserek "Vermez, vermez" yanıtını veren Kılıçdaroğlu sözlerine "Kuru soğana muhtaç hale geldi. Neden versin? Huzur istiyor vatandaş kendi ülkesinde, pazara çıkamaz hale geldi" ifadeleriyle devam etti.

"BAZI PROVOKASYONLAR OLABİLİR SON DERECE DİKKATLİ OLSUNLAR"

"14 Mayıs gecesi için halkımıza ne söylüyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orada vatandaşlar olarak okulların önünde sayımlar yapılırken baksınlar, sayımların doğru yapılıp yapılmadığını gözlesinler. Taşkınlık yapmasınlar. Büyük gösteriler, sevinç gösterileri yapmasınlar. Akşam herkes evinde, televizyonlarının başında haberleri izliyor, sonuçları hep beraber bizler de izleyeceğiz. Dolayısıyla bazı provokasyonlar olabilir. Bu provokasyonlara karşı da son derece dikkatli olsunlar. Herkes sükunetle 15 Mayıs sabahını beklesin" dedi.

YORUMLAR (11)
  • Mehmet Yavuz: ŞİMDİ KULAK ŞAHİDİ OLDUM. CHP MİLLETİ ARIYOR OYLARINIZ KİME DİYE SORUYOR. KAZANAMAYACAKSINIZ. Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: BEKLE BAY KEMAL PAZARA NE KALDI. EKİBİNLE BERABER BAY BAY DİYORUZ. Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • Ahmet yilmaz: Hak hukuk adalet Cevap Yaz 17 20 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, sunucunun 'Halkımız Erdoğan'a oy verirse...' sorusunu bitirmeden araya girdi: Vermez, millet kuru soğana muhtaç hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, sunucunun "Halkımız Erdoğan'a oy verirse..." sorusunu bitirmeden araya girdi: Vermez, millet kuru soğana muhtaç hale geldi - Son Dakika
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