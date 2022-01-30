Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocukla ilgili soruya cevap verdi: Paylaşımları süratle silin - Son Dakika

Trabzon'da gerçekleşen Toplu Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye aldırdığı bir çocuk, mikrofonu istedikten sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" ifadelerini kullandı. Bu sözler bir anda Türkiye'nin gündemi haline geldi.

"İZLEDİĞİMDE PANİĞE KAPILDIM"

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şey hiç yaşamamıştım. Benim bütün çabam, evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Kinden uzak, öfkeden uzak, herkesi sevgiyle kucaklayan, doğayla barışık gençlerin bu ülkenin geleceği ve umudu olduğu bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak, bunu istiyorum." dedi.

"KABAHAT ONUN TEPESİNDE DURAN KİŞİDE"

Tablonun kendisini çok üzdüğünü aktaran Kılılçdaroğlu, "Arkadaşlarım paylaşmışlardı. Paylaşımları süratle silin. O çocuğun, o evladımızın, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişide." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK PEDAGOJİSİ NE DİYORSA ONA UYUN"

Sosyal medyada hesabından da daha önce olaya ilişkin bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!" ifadelerini kullanmıştı.