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Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı

17.11.2021 19:32
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaretinde çekilen bir fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı. Kritik görüşme öncesi Akşener'in çalışma masasındaki ORC Araştırma'nın anketi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 16.00 itibarıyla İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

İKİ PARTİNİN ÖNEMLİ KURMAYLARI KATILDI

Kılıçdaroğlu, ziyarete CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'la birlikte geldi. İYİ Parti'den ise görüşmede İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı yer aldı.

AKŞENER'İN MASASINDAKİ ANKET

Kritik görüşme öncesi çekilen fotoğraflarda Meral Akşener'in masasındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. İYİ Parti liderinin makam odasındaki masanın üzerinde yer alan anket, ORC Araştırma şirketinin anketi olduğu görüldü.

İKİ PARTİNİN EKONOMİ KURMAYLARI GÖRÜŞECEK

Görüşmenin ardından Meral Akşener'in yaptığı açıklamada, " Bugün itibari ile CHP ve İYİ Parti'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kurmayları birlikte çalışacak. Seçimden başka çare yok." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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