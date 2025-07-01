Kemer Belediyesi\'nden Göynük Mahallesine taziye evi

Kemer Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı açılışında konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi'ne taziye evi yaptıklarını dile getirdi.

Kemer Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir meclis Salonu'nda yapılan toplantı öncesi 9 Haziran tarihinde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak sözlerine başlayan Başkan Topaloğlu, meclis üyelerine yeni yapılan taziye evi hakkında bilgi verdi.

"Taziye evimiz hazır"

Başkan Topaloğlu, "Göynük Mahallesi'nde eski okulun bahçesinde bir lojman vardı. Orayı Göynük Belediyesi döneminde biz kamulaştırmıştık. Gerekli düzenlemeleri yaptık. Bir taziye evi olarak yaptık. Şu anda her şeyi hazır. Masalarımız, sandalyelerimiz, çay ocağımız bulunuyor. Erkek ve kadın girişleri ayrı. İki tane tuvaleti, abdest alma yerleri mevcut. Bundan sonra vatandaşlar yağmur ve çamur demeden 7/24 burada hizmet alabilecek. Böylelikle vermiş olduğumuz sözlerden birini de yerine getirmiş oluyoruz." dedi.

"Tekirova pazar yeri açılıyor"

Tekirova kapalı pazar yerinin de bitmek üzere olduğunu ifade eden Başkan Topaloğlu, "Şu anda son rötuşları yapılıyor. En geç iki hafta içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Tekirova'nın ardından Beldibi Mahallesi'nde de imar planları geçtikten sonra dört dönümlük bir pazar alanı ayırdık. Bu alana pazar yerinin inşaatı için çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Anne taksi projesi başlıyor

"Anne taksi" projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarına dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Anne adaylarımızın hamilelik dönemlerinde belediyeye ait taksi, bir sağlık çalışanımızla evinden alınacak. Anne adaylarını doktor kontrolü için doktora götürüp tekrar evine teslim edeceğiz. Bebek doğduktan sonra da doktor kontrolü için götürüp getireceğiz. Bu projeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

İmar planlarında sona doğru

Başkan Topaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Çıralıdaki 5 bölgenin imar planları bitmiş durumda. Tapudaki işlemlerin tamamlanması için gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Çıralı'da tapuların kesilmesinin ardından hemen Beldibi'ne geçeceğiz. Beldibi'nde inşallah sezon sonuna kadar imar planları halledilecek ve yıllardır kanayan sorun olan altyapısından sıcak asfaltına kadar tüm çalışmaları yapacağız. Sezon sonunda bu işlerin yapılabilmesi için ASAT ile de gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Amacımız 2026 yılı sezonu öncesi tüm Beldibi'nin altyapı çalışmalarını tamamlayabilmek. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde üniversiteye girecek olan öğrencilerimizin YKS ücretlerini de biz ödeyeceğiz."

Altı yıllık görev süresi boyunca Kemer Belediyesi'ne 26 araç kazandırdıklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, MHP Kemer İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimine de görevinde başarılar diledi.

Daha sonra meclis gündem maddelerine geçildi. Beldibi ve Tekirova Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 kişilik bilirkişinin seçilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Antalya İli Kemer İlçesi Göynük Mahallesi 356 Ada 10 Parsel güneyi ile 162 Ada 09 Parsel batısı park alanları içerisinde ve 205 Ada 03 Parsel doğusu ile 307 Ada 05 Parsel batısı park alanları içerisinde, planda trafo alanı olarak işaretlenmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili olarak İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısı 5 Ağustos Salı günü saat 14.00 olarak belirlendi. - ANTALYA