Kenevir Üretimi Yasal ve Denetimli - Son Dakika
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Politika

Kenevir Üretimi Yasal ve Denetimli

26.07.2025 13:59
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DMM, kenevirin yasal çerçevede ve sıkı denetimle üretildiğini, serbest bırakılmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda son günlerde gündeme gelen "Kenevir serbest bırakılıyor" iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye'de kenevir üretiminin yalnızca yasal çerçevede, sıkı denetim altında ve kayıtlı olarak gerçekleştirildiği vurgulandı; uyuşturucu kullanımına yönelik herhangi bir serbestliğin kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi.

DMM tarafından yapılan açıklamada kenevir üretiminin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapıldığı belirtilirken, tıbbi amaçlı üretimin yalnızca Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde, kapalı devre güvenlik sistemleriyle donatılmış, izinli tesislerde gerçekleştirildiğini bildirildi. Ayrıca açıklamada üretimin, Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında ve yüksek güvenlik önlemleriyle sürdürüleceği ifade edildi.

Gençlerin korunması öncelik

"Gençlerin uyuşturucuya erişimi kolaylaşacak" iddialarına da açıklık getirilen duyuruda, kenevir üretiminin sıkı mevzuat ve kayıt sistemleriyle yürütüldüğü, bu sayede sahte ve kaçak ürünlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Gençlerin ise bu sektörde yalnızca bilinçli üretici, araştırmacı ve girişimci olarak yer almalarının desteklendiği belirtildi.

Keyfi kullanım değil, tıbbi ve endüstriyel amaçlı üretim

Açıklamada, kenevirin psikoaktif etkili madde üretimiyle özdeşleştirilmesinin yanlış olduğu, endüstriyel türlerde uyuşturucu etkisinin bulunmadığına dikkat çekildi. Tıbbi amaçlı ürünlerin yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla, doktor kontrolünde ve belirli hasta gruplarında kullanıldığı kaydedildi.

Tarım, sanayi ve tıbba katkı sağlıyor

Kenevirin; tekstil, yapı malzemesi, biyoplastik, otomotiv, kozmetik ve gıda sektörlerinde değerlendirilebildiği, tohumlarının ise yüksek besin değerine sahip olduğu belirtildi. Ayrıca CBD ve THC gibi bileşenlerin epilepsi, multipl skleroz ve kemoterapiye bağlı semptomların tedavisinde destekleyici rol oynadığı ifade edildi.

İklim dostu üretim modeli

Kenevirin düşük su ihtiyacı, pestisit gerektirmeyen yapısı ve hektar başına 15 tona kadar karbon emme kapasitesiyle iklim dostu bir üretim sunduğu belirtildi.Aynı zamanda döngüsel ekonomi prensiplerine uygun üretimiyle Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle de uyum gösterdiği kaydedildi.

Dünyadan örnekler: Almanya'dan Fransa'ya

İsviçre, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkeler, kenevir üretimini yasallaştırarak hem kırsal kalkınmayı teşvik ediyor hem de tıbbi ve endüstriyel alanlarda kullanımını artırıyor. Bu ülkelerde üretim süreci, şeffaf denetim mekanizmalarıyla sıkı şekilde kontrol altında tutuluyor. THC oranı ise yüzde 0,3 ila yüzde 1 arasında sınırlı tutuluyor. Türkiye de benzer bir yaklaşım benimseyerek, kamu sağlığına zarar vermeden ve uluslararası normlara uygun biçimde, kenevir üretiminde planlı bir genişlemeyi hedefliyor.

"Serbest bırakma yok, dezenformasyon var"

Açıklamanın sonunda, "Devlet esrarı serbest bırakıyor" yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Üretimin, Birleşmiş Milletler (BM) kayıt sistemi dahilinde şeffaf şekilde izlendiği ve yasa dışı üretim veya kullanımın kesinlikle kabul edilmediği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dezenformasyon, Politika, Kenevir, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Çevre, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Kenevir Üretimi Yasal ve Denetimli - Son Dakika

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