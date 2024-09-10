Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek ilçenin sembolik altın anahtarını takdim etti. Ziyaret sırasında Kepez'in hizmet projeleri konuşuldu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyarette, Kepez'in hizmet projeleri ve CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği zaferin önemi konuşuldu. Başkan Kocagöz, bu tarihi başarıyı taçlandırmak adına, Kepez'in sembolik altın anahtarını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e takdim etti. Genel Başkan Özel, CHP'nin 30 yıl aradan sonra Kepez'de iktidara gelmesini sağlayan başarısından dolayı Başkan Kocagöz'e teşekkürlerini ileterek, hizmet çalışmalarında başarılar diledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Ankara ziyaretinin detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Kocagöz, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'i genel merkezimizde ziyaret ettik. Genel Başkanımızın 31 Mart'ta oluşturduğu Türkiye İttifakı'nı ilçemizde de kurup Kepez'imize 30 yıl sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını getirdik. Bu başarı; Genel Başkanımızın, partimizin emekçilerinin ve tüm Kepez halkının başarısı. Genel Başkanımıza ziyaretimizde, Kepez'imizi ve projelerimizi konuşup kendisine kentimizin Altın Anahtar'ını hediye ettik. Kepez Belediye Meclis Üyemiz Selçuk Koçnebioğulları ile yaptığımız ziyarette bizleri ağırlayan Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcımız Sn. Ulaş Karasu'ya misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadeleriyle paylaştı. - ANTALYA