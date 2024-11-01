Kepez\'de 38 Proje Hayata Geçiyor

Politika

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kasım Ayı Meclis toplantısında hayırseverlerin destekleriyle ilçede 38 projeyi faaliyete geçireceklerinin bilgisini verdi. Meclisten, ilk olarak üç semt evi ve iki aile sağlığı merkezi (ASM) yapımı oy birliğiyle geçti.

Kepez Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısında 30 yazılı, 1 önerge olmak üzere 31 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, gündem maddeleri görüşülmeden önce sözalarak, Kepez'in Şafak Mahallesi'nde dün meydana gelen ve 11 yaşındaki Bilal Çakır'ın hayatını kaybettiği kazaya değindi. Kocagöz; "Trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğumuz için yavrumuz için yüreğimiz yanıyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Allah'ım bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.

Kepez'e ilk etapta 38 eser

Kepez'de yapılacak yatırımlar hakkında konuşan Başkan Kocagöz, "Tasarruf tedbirleri nedeniyle; istediğimiz 10 kamyon için ret geldi. Kreş dahi yapamıyoruz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Ne yapalım devlet bize vermiyor diye oturacak değiliz. Sağ olsun, 38 hayırseverimiz sayesinde Kepez'e eserler kazandıracağız. Her hafta 1 tane temel atma töreni yapacağız" diye konuştu.

Kasım meclisinden 5 yatırım kararı

Kocagöz'ün konuşmasının ardından meclis gündemlerinin görüşülmesine geçildi. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumda, Kepez ilçesine 5 yatırım yapılacağı belirtildi. Belediye, hayırsever işbirliğiyle Teomanpaşa, Düdenbaşı ve Baraj mahallelerine semt evi; Kuzeyyaka ile Fevzi Çakmak mahallelerine ASM yapılacak. Belediye yönetimi, hayırsever tarafından park alanlarına binaların yapılmasını meclisin onayına sundu. Meclis üyelerinin oylarıyla 5 yatırım oy birliğiyle geçti.

Mesut Kocagöz'ün, Kepez için hazırladığı 107 proje arasında yer alan semt evi yatırımı da hayata geçecek. İçerisinde çok amaçlı salonun bulunduğu, vatandaşların taziye, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerini yapabileceği semt evi, ilk olarak hayırsever desteğiyle 3 mahalleye yapılıyor.

Teomanpaşa, Düdenbaşı ve Baraj'a semt evi

İş insanı Cemil Zamur, Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki park alanına, Faik Ağırman, Düdenbaşı Mahallesi'nde 2303 Sokak'ta bulunan park alanına, Cengiz Esmeray da Baraj Mahallesi'nde 5860-5862 sokakları arasında kalan park alanına semt evi olarak kullanılmak amacıyla tek katlı bina inşa edecek. Yapımı tamamlandıktan sonra binalar, imzalanacak protokol kapsamında Kepez Belediyesi'ne devredilecek. Belediye de, bu binaları semt evi olarak halkın hizmetine sunacak. - ANTALYA