Kepez'de 38 Proje Hayata Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kepez'de 38 Proje Hayata Geçiyor

Kepez\'de 38 Proje Hayata Geçiyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hayırseverlerin destekleriyle 38 projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Meclis toplantısında, ilk etapta üç semt evi ve iki aile sağlığı merkezi yapımına oy birliğiyle karar verildi.

01.11.2024 17:13  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kasım Ayı Meclis toplantısında hayırseverlerin destekleriyle ilçede 38 projeyi faaliyete geçireceklerinin bilgisini verdi. Meclisten, ilk olarak üç semt evi ve iki aile sağlığı merkezi (ASM) yapımı oy birliğiyle geçti.

Kepez Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısında 30 yazılı, 1 önerge olmak üzere 31 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, gündem maddeleri görüşülmeden önce sözalarak, Kepez'in Şafak Mahallesi'nde dün meydana gelen ve 11 yaşındaki Bilal Çakır'ın hayatını kaybettiği kazaya değindi. Kocagöz; "Trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğumuz için yavrumuz için yüreğimiz yanıyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Allah'ım bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.

Kepez'e ilk etapta 38 eser

Kepez'de yapılacak yatırımlar hakkında konuşan Başkan Kocagöz, "Tasarruf tedbirleri nedeniyle; istediğimiz 10 kamyon için ret geldi. Kreş dahi yapamıyoruz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Ne yapalım devlet bize vermiyor diye oturacak değiliz. Sağ olsun, 38 hayırseverimiz sayesinde Kepez'e eserler kazandıracağız. Her hafta 1 tane temel atma töreni yapacağız" diye konuştu.

Kasım meclisinden 5 yatırım kararı

Kocagöz'ün konuşmasının ardından meclis gündemlerinin görüşülmesine geçildi. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumda, Kepez ilçesine 5 yatırım yapılacağı belirtildi. Belediye, hayırsever işbirliğiyle Teomanpaşa, Düdenbaşı ve Baraj mahallelerine semt evi; Kuzeyyaka ile Fevzi Çakmak mahallelerine ASM yapılacak. Belediye yönetimi, hayırsever tarafından park alanlarına binaların yapılmasını meclisin onayına sundu. Meclis üyelerinin oylarıyla 5 yatırım oy birliğiyle geçti.

Mesut Kocagöz'ün, Kepez için hazırladığı 107 proje arasında yer alan semt evi yatırımı da hayata geçecek. İçerisinde çok amaçlı salonun bulunduğu, vatandaşların taziye, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerini yapabileceği semt evi, ilk olarak hayırsever desteğiyle 3 mahalleye yapılıyor.

Teomanpaşa, Düdenbaşı ve Baraj'a semt evi

İş insanı Cemil Zamur, Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki park alanına, Faik Ağırman, Düdenbaşı Mahallesi'nde 2303 Sokak'ta bulunan park alanına, Cengiz Esmeray da Baraj Mahallesi'nde 5860-5862 sokakları arasında kalan park alanına semt evi olarak kullanılmak amacıyla tek katlı bina inşa edecek. Yapımı tamamlandıktan sonra binalar, imzalanacak protokol kapsamında Kepez Belediyesi'ne devredilecek. Belediye de, bu binaları semt evi olarak halkın hizmetine sunacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Mesut Kocagöz, Politika, antalya, Yaşam, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Politika Kepez'de 38 Proje Hayata Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:06:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez'de 38 Proje Hayata Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.