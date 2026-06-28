Söz Vatandaşta: Başkan Kocagöz 6 Mahallede

Kepez Belediyesi'nin 'Söz Vatandaşta' diyerek mahallelere taşıdığı halk günleri buluşması kapsamında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Ulus, Yükseliş, Atatürk, Yeşiltepe, Zafer ve Özgürlük mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kocagöz, 6 mahalleye yapılan hizmet çalışmalarını tek tek anlatarak vatandaşları bilgilendirdi.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, vatandaşlarla istişareyi belediye binasıyla sınırlı tutmayarak doğrudan mahallelere taşıdığı ve geçtiğimiz hafta Esentepe, Göçerler, Çamlıbel, Erenköy ve Kanal Mahallesi'nden başlayan 'Söz Vatandaşta' buluşması bu hafta Zafer Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Ulus, Yükseliş, Atatürk, Yeşiltepe, Zafer ve Özgürlük mahalle sakinleriyle bir araya geldiği buluşmada hizmet çalışmalarını anlattı, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi. Halkla doğrudan temas kurmayı önemsediklerini belirten Başkan Kocagöz, belediye hizmetlerini sadece makamda değil, sahada da vatandaşla birlikte şekillendirdiklerini ifade etti. Daha önce belediye binasında yapılan halk günlerine her vatandaşın gelebilmesinin mümkün olmadığını hatırlatarak, bu nedenle "Söz Vatandaşta" buluşmalarını mahallelere taşıdıklarını söyledi. Mahalle sakinleriyle samimi diyalogların yaşandığı buluşmada vatandaşların Başkan Kocagöz'e sevgi gösterisinde bulunarak "Seviyoruz seni Mesut abi" sözleri dikkat çekti.

"Biz başarısız olmaya gelmedik"

Konuşmasında Kepez'in mali bütçesine değinen Başkan Kocagöz, göreve geldiklerinde ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi; "Göreve geldiğimizde Kepez'in 1 milyar 226 milyon borcu vardı. Çok şaşırdık. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamazdı. Biz Kepez'e başarısız olmaya gelmedik. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Kepez'de 30 yıl sonra iktidar olmuştu. Sizler bize güvendiğiniz inandınız. Bizim de tek derdimiz vardı, o da sizlerin başını eğdirmemekti. " dedi.

"Kepez yeni yeni gelişiyor"

Başkan Kocagöz, bugün Kepez'in ne SGK'ya, ne vergi dairesine nede bir esnafa borcunun olmadığını da sözlerine ekledi. "Bunu yaparken nasıl yaptık?" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. 105 proje ile yola çıktık ve 53 projeyi tamamladık. Borcu olmayan tek belediyeyiz. Kasadaki paraların sizlerin parası olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Yetimin hakkı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Millet bize emanet etti diyerek baktık. Tasarruf ettik, gelirleri artırdık. Nasıl tasarruf ettik? Mahallelerde yollar kötü diyorsunuz. Bende çok üzülüyorum ama maalesef Kepez yeni yeni değişiyor. Altyapı olmadan biz o yolları yaparsak her seferinde bir kez daha kazmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

"Tasarruflar sayesinde Kepez'in borcu yok"

Yapılan tasarruflar sayesinde Kepez'in bugün borcu bulunmayan bir belediye olduğunun altını çizen Kocagöz, "Doğal gaz geçti sıcak asfaltı yaparız. İnternet geçti sıcak asfalt yaparız. Ama biz doğalgazdan sonra o asfaltı yaparsak yarın su için yine kazacağız, sonra Telekom için bir daha kazacağız ve tekrar yol yapacağız. Kimin parası bunlar? Sizlerin parası, milletin parası İşte! orada biz cimri davranıyoruz. Her şeyin bir bedeli var diyoruz ve bunu da halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Lütfen bu konuda bizleri hoşgörün Çünkü sizler için yapıyoruz. O tasarruflar sayesinde bugün Kepez Belediyesi hiçbir borcu olmayan bir belediye" diye konuştu.

"Biz vatandaşın derdi ile dertleniriz"

"Kepez'in sorunları vardı" diyerek, Kepez'de geçmişte yaşanan altyapı ve sel sorunlarına da değinen Başkan Kocagöz, 2024 yılında bir kişinin yaşamını kaybettiği sel felaketini hatırlatarak, aynı yağışın Aralık ayında da yaşandığını ve Kepez'i su basmadığını belirtti. Konuşmasında "Çalışınca oluyor, bir işi yapabilmek için dertlenmek gerekiyor. Bizler vatandaşın derdi ile dertleniyoruz. Çünkü biz halkız, biz bir hizmeti yapmış olmak için yapmayız. Şimdi siz soracaksınız, bizde samimi bir şekilde anlatacağız" diyen Kocagöz, mahalle sakinlerinden gelen soruları tek tek yanıtladı.

"Kepezde hareket var"

Konuşmasında Halk Günleri'ni spor etkinlikleriyle buluşturmak istediklerini dile getirerek, "İki üç mahallemizi kapsayacak şekilde yürüyüş yolları yapacağız. Kepez'de sabah erkenden kalkıp, halk günlerini yürüyüşle yapacağız. Sloganımızda şu; Kepez'de Hareket Var" dedi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, konuşması sırasında Kepez'e Organik Pazar müjdesi de verdi. Bir vatandaşın Kepez'deki kültür sanat faaliyetlerinin artmasından dolayı memnuniyetini dile getirmesi üzerine Başkan Kocagöz, "Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu bizim için çok değerli Marifet iltifata tabidir. Ben arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Mahalledeki kapalı pazar alanı ile ilgili gelen soruya da Başkan Kocagöz, "Bu pazarın çatısının bir tarafı çöktü. Allah muhafaza pazarın olduğu gün değildi. İncelemeler sonunda çürük olduğu tespit edildi. Çürük olunca ne yapacaksınız, yıkmak zorundasınız. Geçici olarak mevcut pazar alanının yan tarafına yeni pazar alanı hazırladık" diye konuştu. Bir vatandaşın sokak hayvanlarının bakımına ilişkin sorusuna da Başkan Kocagöz, 15 dönüm alan üzerine kurulan Hayvan Barınağı'nın eylül ayında hizmete açılacağını bildirdi. - ANTALYA