Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol mazbatasını teslim aldı - Son Dakika
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Politika

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol mazbatasını teslim aldı

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol mazbatasını teslim aldı

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim alarak görevine başladı. Coşkulu bir devir teslim töreniyle karşılanan Erol, Kestel Belediyesi'nin kapısının her zaman açık olduğunu vurguladı.

05.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:18
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Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim aldı. Kestel Belediyesi'nde gerçekleştirilen coşkulu devir teslim töreniyle resmi mührü de alarak görevine başlayan Ferhat Erol, "Burası sizin eviniz, kapımız her zaman açık" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde Kestel Belediye Başkanı olarak seçilen Ferhat Erol ve Belediye Meclis Üyeleri, sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını teslim almalarının ardından Kestel Belediyesi önünde coşkulu bir şekilde karşılandı. Devir teslim törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel Belediyesi önünde çiçeklerle karşılandı.

Karşılamanın ardından konuşan Başkan Erol, Kestel Belediyesi'nin kapısının her zaman açık olduğunu ve belediyenin Kestellilerin evi olduğunu vurguladı. Başkan Erol, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle Kestel Belediye Başkanlığı için ismimiz açıklandı. 60 gün boyunca sahada hep birlikte, tüm teşkilatlarımız ile çalışmalarımızı yaptık ve bugünü yaşamak bizlere nasip oldu. Seçim bitti, mücadeleler verildi. Kestel'i hep birlikte kucaklamak için buradayız. Artık rozetimizi bir kenara çıkardık. Kestel için hep birlikte çalıştık, hep beraber kazandık, bundan sonra Kestel'i hep birlikte yönetmek için buradayız. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin bir örneğini Kestel'de yaşayacağız. Kestel Belediyemizin kapısı sizlere her zaman açık, burası sizin eviniz" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Başkan Ferhat Erol'u tebrik etti. Özen, "Yoğun bir seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonra inşallah çalışma vakti. Ferhat kardeşim daha önce teşkilatta birlikte görev yaptığımız, bilgisine, enerjisine güvendiğimiz değerli bir kardeşimiz. Sizler de ona ve Cumhur İttifakına olan güveninizi ortaya koydunuz ve belediye başkanınızı seçtiniz. Bizler de Ankara'da, beklentilerin yerine getirilmesi noktasında yanında olacağız, hiç şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

Eski başkan Önder Tanır'ın katılmadığı devir teslim töreninin ardından Başkan Ferhat Erol, makamında tebrikleri kabul ederek görevine başladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol mazbatasını teslim aldı - Son Dakika

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