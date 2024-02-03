AK Parti Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol, Meşalelerle Karşılandı

Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda, AK Parti Kestel Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Ferhat Erol'u partililer ve vatandaşlar ilçe başkanlığı önünde meşaleler ile karşıladı.
İlçe binası önünde konuşma yapan Ferhat Erol, "22 yıldır bu partide hizmette etmekten şeref duyuyorum. Bu yolları sokakları ve 35 mahalleyi birçok kez gezdik. Bugün Cumhurbaşkanımız sahnede elimi kaldırdığında kulağıma şunu fısıldadı. Kestel'de oyu ne kadar arttıracaksın kardeşim dediğinde, "Bursa'da en çok oyunu arttıran ilçe olacağımıza söz veriyorum" dedim. Bu sözün yerde kalmayacağını bugün hep beraber burada gördük. Allah hepinizden razı olsun. Yarın sabah erkenden sokaklardayız. Çalınmadık kapı, girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi. - BURSA
Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi ve hediye etti. Şarkıda İstanbul'a ve tarihi değerlerine vurgu yapılırken, klipte Murat Kurum'un samimi görüntüleri ve İstanbul manzaraları yer aldı. Kurum da şarkıyı yayınlayarak "Teşekkürler Orhan baba" dedi.
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütüne bağlı failler ile bu eylemle ilişkili olduğu değerlendirilen zanlılar tespit edildi. Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. SSK emeklileri için 6 Şubat, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat tarihinde fark ödemeleri gerçekleştirilecek.
Gazilerle ilgili yapılan bir skeçteki "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözlerinden dolayı tepki çeken Güldür Güldür Show ekibi, izleyicilerden özür dilerek videoyu yayından kaldırdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, hayatını kaybetti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cenazenin İzmit'te ikindi namazına müteakip kaldırılacağını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinde lüks bir otelin önünde kavga eden kadınların görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlardan birinin olay anında üstünün yırtılması ve göğüslerinin açılması dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırmaya başladı ve cep telefonuyla görüntü çekti. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.
Son dönemde babasına yönelik iddialarla gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Koltuğa Fatih Karahan'ın oturduğunun duyurulduğu karar metnindeki "Görevden alındı" şeklindeki ifade dikkat çekti.
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