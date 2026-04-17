Kıbrıs Meselesinde Adalet Mücadelesi
17.04.2026 19:18
Cevdet Yılmaz, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıs meselesinde kararlılıkla adalet mücadelesi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak milli davamız Kıbrıs meselesinde, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle omuz omuza adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'de artan gerilimler ve Rum Yönetimi'nin İsrail yanlısı politikaları nedeniyle Ada'daki herkesi riske attığı bu dönemde gerekli önlemleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Görüşmede, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan da yer aldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve beraberindeki heyet ile Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya geldik. Türkiye olarak milli davamız Kıbrıs meselesinde, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle omuz omuza adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'de artan gerilimler ve Rum Yönetimi'nin İsrail yanlısı politikaları nedeniyle Ada'daki herkesi riske attığı bu dönemde gerekli önlemleri alıyoruz. Ada'da barış içinde yan yana yaşayabilmenin yolu, Kıbrıslı Türklerin meşru ve özden gelen haklarının tüm taraflarca kabulü ve güvence altına alınmasıdır. Ana vatan ve garantör Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz işbirliği, bu mücadelenin en güçlü dayanağıdır."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Gülistan Doku soruşturması! Sağlık Bakanlığı'ndan "hastane kayıtlarının silindiği" iddialarına soruşturma
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
