Kıbrıs'ta İsrailli Alımlar Endişe Yarattı - Son Dakika
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Kıbrıs'ta İsrailli Alımlar Endişe Yarattı

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Rum milletvekili Panayiotou, İsraillilerin GKRY'de artan arazi alımlarına dikkat çekti.

Avrupa Parlamentosu'nun Rum milletvekili Fidias Panayiotou, İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) artan taşınmaz ve arazi alımlarına dikkat çekerek, belirli bölgelerde İsraillilerin yoğunlaştığı mahalleler ve yerleşim alanları oluşmaya başladığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun Rum milletvekili Fidias Panayiotou, yaptığı açıklamada "İsrail" uyarısında bulundu. Panayiotou, İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) artan taşınmaz ve arazi alımlarına dikkat çekti. "Neden İsrail'in adayı satın aldığını söylüyorsunuz?" sorusuna Panayiotou, "İsrail'de son yıllarda yaşanan istikrarsızlık nedeniyle İsrail'in zenginleri ülkeden ayrılmayı tercih ediyor. Kıbrıs da en yakın, güvenli ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir ülke olduğu için Kıbrıs'ta çok fazla arazi satın alıyorlar. Daireler satın alıyorlar, köyler satın alıyorlar, çok fazla arazi satın alıyorlar ve bunu bazen belirli bölgelerde yoğunlaşıyorlar. Dolayısıyla İsrailliler için adeta mahalleler ya da tamamı İsraillilerden oluşan binalar meydana getirmeye çalışıyorlar" dedi.

"Başka halklardan oluşan gettolar oluşturmak istemezsiniz"

Bu konuda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Panayiotou, "Kıbrıs çok küçük bir ülke. Başka bir ülkeden insanların oluşturduğu köylerin ortaya çıkmasını, bunların bir lobi gücüne sahip olmasını ve ülkeyi de etkilemesini istemezsiniz. Birçok insan benim İsrail karşıtı olduğumu söyleyecektir. Ben İsrail'e karşı değilim. Aynı şekilde Rusların da Kıbrıs'a gelip toprak edinmesine karşıyım. Avrupa Birliği üyesi olmayan üçüncü ülkelerden bahsediyorum. Başka halklardan oluşan gettolar oluşturmak istemezsiniz. Bir köyden geçtiğinizde köyün tamamının İsraillilerden, bir sonraki köyün ise tamamen Ruslardan oluşmasını istemezsiniz. Milli kimliğimizi korumamız gerekiyor ve bu konuda çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Panayiotou daha önce de İsrail kaynaklı yatırımların özellikle emlak ve arazi geliştirme sektörlerinde yoğunlaştığını savunmuş ve belirli bölgelerde kapalı yerleşim çevreleri oluşması konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail'deki seçim kampanyası GKRY'ye taşındı

İsrail'in Güney Kıbrıs'taki artan varlığının göstergelerinden biri de 27 Ekim 2026'da yapılması planlanan İsrail seçimlerinde yarışacak adayların seçim kampanyasının adaya taşınması oldu. İsrail'de başbakanlık için yarışan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un seçim kampanyasına ait billboardlar Larnaka Havalimanı yakınları başta olmak üzere Güney Kıbrıs'ta görülmeye başlandı.

Eisenkot'un seçim merkezi de söz konusu reklamların resmi seçim kampanyasının parçası olduğunu doğruladı ve Güney Kıbrıs'taki yoğun İsrailli nüfusa ulaşmayı amaçladığını açıkladı.

Bu gelişme üzerine ise Panayiotou, üçüncü ülkelerin seçim kampanyalarının Güney Kıbrıs topraklarında yürütülmesinin yasaklanmasını talep etti.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Güvenlik, Politika, İsrail, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Kıbrıs'ta İsrailli Alımlar Endişe Yarattı - Son Dakika

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