Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "Kiev sakinleri, tamamen elektrik kesintisi yaşanması halinde şehri tahliye etmeye hazırlıklı olmalı" - Son Dakika
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Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "Kiev sakinleri, tamamen elektrik kesintisi yaşanması halinde şehri tahliye etmeye hazırlıklı olmalı"

07.11.2022 10:38
Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "Kiev sakinleri, tamamen elektrik kesintisi yaşanması halinde şehri tahliye etmeye hazırlıklı olmalı"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko Rusya'nın saldırıları nedeniyle elektrik ve su kesintisi yaşanmaya devam ettiğini belirterek, "Kiev sakinleri, tamamen elektrik kesintisi yaşanması halinde şehri tahliye etmeye hazırlıklı olmalı" dedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko Rusya'nın saldırıları nedeniyle elektrik ve su kesintisi yaşanmaya devam ettiğini belirterek, "Kiev sakinleri, tamamen elektrik kesintisi yaşanması halinde şehri tahliye etmeye hazırlıklı olmalı" dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerine saldırıları devam ediyor. Enerji sisteminin yüzde 40'ının saldırılar nedeniyle hasar gördüğü veya tamamen yok edildiği ülkenin birçok bölgesinde elektrik ve su kesintisi yaşanırken, başkent Kiev için kritik bir uyarı geldi. Ukrayna'da bir televizyon kanalına konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'yı "terörizm" ve "soykırım" ile suçlarken, "Bu nedenle, şu anda olan her şey (altyapıya saldırıyor) soykırımdır" dedi.

Klitschko'dan halka uyarı

Yetkililerin elektrik ve su kesintilerini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Klitschko, "Kiev sakinleri, tamamen elektrik kesintisi yaşanması halinde şehri tahliye etmeye hazırlıklı olmalı" açıklamasında bulundu. Kiev'deki yaklaşık 3 milyon kişinin böyle bir durumla karşı karşıya kalması durumunda arkadaşlarına veya akrabalarına gitmeye hazır olması gerektiğini söyleyen 51 yaşındaki Klitschko, "en kötü senaryoya" hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Kış aylarında başkent Kiev'de hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü biliniyor.

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Kaynak: İHA
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Rusya, Kiev, su, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kiev Belediye Başkanı Klitschko: 'Kiev sakinleri, tamamen elektrik kesintisi yaşanması halinde şehri tahliye etmeye hazırlıklı olmalı' - Son Dakika

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