Kılıç Koçyiğit'ten Deprem ve Yangın Eleştirisi - Son Dakika
Kılıç Koçyiğit'ten Deprem ve Yangın Eleştirisi

12.08.2025 13:52
Koçyiğit, deprem ve orman yangınlarıyla ilgili sorumlulukları ve hazırlıkları eleştirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, bugün 3. toplantısını gerçekleştirecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin, "Komisyon, kendi yol haritasını oluşturacak. Pratik bir süreci de önüne koyacak. Bugün muhtemelen ekim ayına kadar olan takvimi de birlikte tartışıp birlikte konuşma imkanı bulacağız." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Köylerde yıkım olduğu duyumunu aldıklarını söyleyen Koçyiğit, 6,1'lik depremin yıkıcı gücü olmadığını, başka ülkelerde yaşanan çok şiddetli depremlerde binaların yıkılmadığını ve insanların yaşamlarını yitirmediğini belirtti.

Koçyiğit, her depremde aynı soruları sorduklarını ifade ederek, "Yıllardır binaları güçlendirmek, kentleri depreme dayanıklı hale getirmek için alınan deprem vergileri nereye gidiyor? Tesadüfen yaşıyoruz. Buna karşı da hiçbir yetkili sorumluluk almıyor." diye konuştu.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin "fıtrat" ve "kader" gibi yaklaşımlar olduğunu ileri süren Koçyiğit, bu duruma tepki gösterdi.

Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Çok açık bir kural var. Hava sıcaklığı 30 derecenin üstünde ise, nem 30'un altına düştüyse, rüzgar hızı 30'un üstüne çıkmışsa yangınlar kaçınılmazdır. Bilimsel verileri değerlendirmiyor musunuz? Hani erken uyarı sistemleri vardı? Günlere yayılan yangınlarla karşı karşıyayız. Köyler, kasabalar, kent merkezleri yanıyor. Hesabını veren var mı? Niye uçak envanteri yeterli değil? Niye Türk Hava Kurumu güçlendirilmiyor? Bilimsel veriler ışığında halkın can güvenliğini esas alan ve ekolojik sistemi ve doğayı gözeten bir afet yönetim planı devreye girmeden yangınların önüne geçmemiz ya da olduktan sonra yaşamları korumamız mümkün değildir."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugün 3. toplantısını yapacağını da anımsatan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"DEM Parti olarak bu komisyonun kurulmuş ve yola çıkmış olmasından memnuniyet duyduğumuzu tekrar ifade etmek istiyoruz. Gerçekten Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümüne yönelik her samimi girişim, Türkiye'nin demokrasi yolunda ilerlemesine önemli katkılar sunacaktır. Biz de bu sürecin yapıcı bir şekilde ilerlemesi için üzerimize düşen bütün sorumluluğu canla başla ortaya koymaya hazırız. Komisyon, Kürt sorununun siyasal zeminde tartışılmasına bir olanak sağladı.

Ayırt edici bir noktanın da altını çizelim. Bu saatten sonra tespit yerine çözüm, acıları yarıştırma yerine ortak geleceği inşa etmeyi gündemleştirmeli ve buna odaklanmalıyız. Komisyon, kendi yol haritasını oluşturacak. Pratik bir süreci de önüne koyacak. Bugün muhtemelen ekim ayına kadar olan takvimi de birlikte tartışıp birlikte konuşma imkanı bulacağız. En önemlisi bu komisyon, sürecin hukuksal teminatı, süreci yürütenlerin hukuksal güvencesini de sağlamalıdır."

Kaynak: AA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Basın Toplantısı, Orman Yangınları, DEM Parti, Demokrasi, Politika, Deprem, Yaşam, Son Dakika

