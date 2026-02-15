Kılıç, Münih'te Barış İle İlgili Tartışmalara Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kılıç, Münih'te Barış İle İlgili Tartışmalara Katıldı

Kılıç, Münih\'te Barış İle İlgili Tartışmalara Katıldı
15.02.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Kılıç, Gazze barışı için uluslararası koordinasyonun önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.

Konferans marjında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiren Kılıç, muhataplarıyla bölgesel ve küresel konular ile Rusya-Ukrayna Savaşı, İran, Suriye, Gazze, Türkiye-AB ilişkileri gibi muhtelif konuları ele aldı.

Kılıç, konferans marjında Doha Forum uhdesinde gerçekleştirilen "Conversation on Sustainable Peace in Gaza" başlıklı oturumda bir konuşma gerçekleştirdi.

Büyükelçi Kılıç, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yalnızca ağır bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası düzenin işleyişini ve uluslararası hukukun etkinliğini sorgulayan yapısal bir sorun olduğunu belirtti.

Gazze'nin yeniden inşa sürecinin uzun yıllar ve büyük mali kaynak gerektireceğini ifade eden Kılıç, güvenlik, meşru yönetişim ve işleyen kurumlar olmadan Gazze'de kalıcı istikrar oluşmayacağını vurguladı.

Filistinlilerin geleceğine Filistinlilerin karar vermesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, bölgesel ve küresel aktörlerin siyasi, mali ve operasyonel katkıları ile uluslararası koordinasyonun birlikte işlemesinin barışın sürdürülebilirliği açısından temel unsur olacağını ve sürdürülebilir barışın uluslararası hukuka dayanan adil ve kapsamlı bir siyasi çözüm ile mümkün olacağını dile getirdi.

"Gazze'de kalıcı barışın imkan ve şartlarını ele aldık"

Başdanışman Kılıç, oturuma ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Oturumda, Gazze'de kalıcı barışın imkan ve şartlarını ele aldık. Filistin halkının geleceğine dair kararların, doğrudan Filistinliler tarafından belirlenmesi esastır. Uluslararası toplumun sorumluluğu ise bu iradeyi destekleyen, diyaloğu güçlendiren ve adil bir çözümün önünü açan yapıcı bir kolaylaştırıcılık rolü üstlenmektir. Kalıcı ve gerçek bir barış, tek taraflı güvenlik anlayışlarına dayanan yaklaşımlarla değil, tüm tarafların meşru hak ve beklentilerini gözeten, uluslararası hukuka dayalı adil ve kapsamlı bir siyasi perspektifle tesis edilebilir."

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Münih, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıç, Münih'te Barış İle İlgili Tartışmalara Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:51:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kılıç, Münih'te Barış İle İlgili Tartışmalara Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.