Kılıç\'tan KKTC İçin Tanınma Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) toplanacak Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi'nin KKTC'nin resmen tanınması yönünde tavsiye kararı alması gerektiğini ifade etti.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Kılıç, emeğin, alın terinin karşılığını bulması temennisinde bulundu.

Suat Kılıç, TÜRK-İŞ'in nisan ayında 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 24 bin 35 lira olarak hesapladığını anımsatarak, "Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir bayram ne kadar bayramdır, takdirini çalışanlarımıza bırakıyoruz." dedi.

Haftalardır KKTC'nin yalnızlığına dikkati çektiklerini belirten Kılıç, "Böyle bir dönemde TEKNOFEST 2025'in Lefkoşa Ercan Havaalanı'nda yapılacak olmasını olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs'ta toplanacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi'ne de bir çağrımız var. Aksakallılar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı tarafından resmen tanınması yönünde bir tavsiye kararı almalı ve Rum-Yunan cephesinin egemenlik oyunlarını bozmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suat Kılıç, Türkiye'nin KKTC'yi teşvik etmesi gereken bir diğer adımın, adadaki İsrail firmalarının gayrimenkul faaliyetlerinin durdurulması yönünde olması gerektiği görüşünü paylaştı.

Suriye'nin parçalanmasıyla sonuçlanacak hiçbir adımın çözüm olmadığını vurgulayan Kılıç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Devlet, geçmişteki hataları tekrar etmemeli, DEM Parti yetkilileri de uluslararası müzakereci gibi değil sadece Türkiye partisi gibi hareket etmeyi denemelidir." ifadelerini kullandı.