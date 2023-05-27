Kılıçdaroğlu: 'Ayağa Kalk Türkiye'm, İlk Turda Salladık, İkinci Turda Kazanacağız' - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: 'Ayağa Kalk Türkiye'm, İlk Turda Salladık, İkinci Turda Kazanacağız'

27.05.2023 01:08

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun, tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu, son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin' mesajıyla bir video yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun, tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu, son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin" mesajıyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda, "Şimdi Türkiye'yi geri alacaksın. Seninle baş edemez. Kalk ayağa, üşenme, 'olmaz' deme. Senin oyun, onun boyunu aşacak. Sen ayağa kalktıkça onu korku basacak. Ayağa kalk Türkiye'm. Bir adım kaldı. İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabında, "Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun, tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu, son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin" mesajıyla birlikte yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"4 yıl önce el ele sandığa gittik. Senin oyun, onun oyununu bozdu. Yıllar sonra İstanbul senin oldu, Ankara senin. İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Eskişehir'le omuz omuza verdin. Antalya, Mersin, Adana'yı geri aldın, tarih yazdın.

"AYAĞA KALK TÜRKİYE'M. BİR ADIM KALDI. İLK TURDA SALLADIK, İKİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ"

Şimdi Türkiye'yi geri alacaksın. Seninle baş edemez. Kalk ayağa, üşenme, 'olmaz' deme. Senin oyun, onun boyunu aşacak. Sen ayağa kalktıkça onu korku basacak. Ayağa kalk Türkiye'm. Bir adım kaldı. İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız. Vatanını seven sandığa gelsin."

Kaynak: ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Ayağa Kalk Türkiye'm, İlk Turda Salladık, İkinci Turda Kazanacağız' - Son Dakika


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