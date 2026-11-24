CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının parti değiştirmesini doğru bulmadığını ifade ederek, "CHP'den seçildin, sana oy veren Cumhuriyet Halk Partililer. Sana oy veren vatandaşı nasıl satarsın? Hangi ahlaktır, hangi karakterdir bu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin konuştu. Kadının tüm dünyada ayrı bir yeri ve saygınlığı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sesi titreyerek yaptığı konuşmada, "Bizim toplumumuzda ise durumu çok daha farklı. 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar', bunu kullanırken hep duygulanırım. Anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi hiç kimse bilemez. Dert ortağımız annemiz, babamıza bir şey söyleyemezdik annemize söylerdik, 'Babamıza söylesin' diye. O nedenle kadınlar çok farklı, kadınların gücü çok farklı. Ailede ana aktör kadınlardır. Kadın erkek tartışır ama son sözü kadın söyler" diye konuştu.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ TEKRAR GEÇİRECEĞİZ'

Kadınların haksızlığa karşı direnenlerin sembolü olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Her yerde ama bütün toplumlarda, dünyanın neresine giderseniz gidin, haksızlığa karşı direnenlerin sembolü mutlaka kadınlardır. Önde kadınlar yürürler, haklarını ararlar. Beraber, birlikte mücadele ederek bu parlamentodan İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar geçireceğiz. Kadının hakkını, hukukunu kadına teslim edeceğiz. Saraya karşı da bütün haksızlıklara karşı da omuz omuza yürüyeceğiz. Birlikte yürüyeceğiz. Hiçbir kadın kardeşimiz unutmasın. Milli Kurtuluş Savaşı'nda omuzunda silah taşıyan kadınları hiç kimse unutmasın. Bakınız, bu parlamentoda böyle bir toplantı oldu mu daha önce bilmiyorum. Sadece kadınların gelip bir toplantıya katıldıklarını da bilmiyorum. Ama bu dünyaya da Türkiye de siyasete de örnek olsun" dedi.

'HİÇBİR OKULDA ÖĞRETMEN AÇIĞI OLMAYACAK'

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin de mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen öğretmenler var. Atama bekleyen kadın öğretmenler var. 80 bine yakın kadro boş ama atama yapılmıyor. Onlara sözüm var. Hiçbir okulda öğretmen açığı olmayacak. 80 bin açık ne demek? Dışarıda 80 binden çok daha fazla atama bekleyen öğretmen var. Niçin, faizcilere para ödüyorlar da öğretmene aylık ödemekte zorlanıyorlar beyefendiler. 'Efendim kadro var ama Maliye Bakanlığı izin vermiyor, bunların kadroları olursa aylık ödemekte zorlanırız' diyorlar. Aylık ödemekte zorlanıyorsun ama milyarlar ödüyorsun, faiz ödüyorsun, trilyonlar ödüyorsun. Sen faizi kimin sırtından ödüyorsun" ifadelerini kullandı.

'HANGİ AHLAKTIR BU'

Belediye başkanlarının parti değiştirmesini doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bakıyoruz, belediye başkanı seçilmiş. Aradan bir süre geçmiş. Orada malı götürmüş. Hakkında soruşturma açmış savcı. O belgeyi, bu belgeyi istiyor. Sonra o belediye başkanından hemen saraya, 'Ben sizin partiye geçebilir miyim' diye bir haber. Sonra oraya geçiyor. Bakınız, yolsuzluğun kadını erkeği yok. Kalkacaksın, büyükşehir belediye başkanlığı yapacaksın, önce CHP'den sonra Yeni Parti'den istifa edeceksin, sonra yolsuzluk dosyaları çıkınca da koşa koşa AK Parti'ye gideceksin. Olmaz, olmaz, olmaz. Ahlak böyle olmaz. Eğer yolsuzluğun korunağı AK Parti'yse git. Biz zaten biliyoruz orayı. Ama yolsuzluk yaptın diye orada korunuyorsan tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorsun. Benim merak ettiğim bir şey daha var. CHP'den seçildin, sana oy veren Cumhuriyet Halk Partililer. Sana oy veren vatandaşı nasıl satarsın? Hangi ahlaktır, hangi karakterdir bu" dedi.