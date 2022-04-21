Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler (2) - Son Dakika

LİDERLERDEN DESTEK TELEFONLARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu, evinin elektriğinin kesildiğini açıklamasının ardından kendisini arayan siyasi parti genel başkanlarıyla görüştü. CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile telefonda görüştü. Liderler, bugün itibariyle evinin elektriği kesilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dayanışma dileklerini iletti.