Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler (2) - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler (2)

21.04.2022 18:41
Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler (2)

LİDERLERDEN DESTEK TELEFONLARICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu, evinin elektriğinin kesildiğini açıklamasının ardından kendisini arayan siyasi parti genel başkanlarıyla görüştü.

LİDERLERDEN DESTEK TELEFONLARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu, evinin elektriğinin kesildiğini açıklamasının ardından kendisini arayan siyasi parti genel başkanlarıyla görüştü. CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile telefonda görüştü. Liderler, bugün itibariyle evinin elektriği kesilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dayanışma dileklerini iletti.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler (2) - Son Dakika


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