Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacak mı? - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacak mı?

09.06.2023 21:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilgisinin ardından ilk kez canlı yayına çıktı. Kılıçdaroğlu, CHP Kurultay'ının yapılacağını ve hukuk kuralları içinde genel başkanlık seçiminin yapılacağını açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu, aday olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt vermedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak katıldığı seçimlerden yenilgiyle ayrılmasının ardından genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı merak konusu oldu.

SEÇİMLERDEN SONRA İLK CANLI YAYIN

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi dillendirilirken, Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına katıldı. Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, adaylıkla ilgili soruya da yanıt verdi.

"CHP GENEL BAŞKANLARI İÇİN ADAYLIK ÖNCE GELMEZ"

Gazetecilerin ısrarlı sorularına net cevap vermekten kaçınan Kılıçdaroğlu, "Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı. CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra Genel Başkanlık gelir. 'Biz nerede kaybettik?' bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik." dedi.

"KİMSENİN KAZIK ÇAKACAK HALİ YOK"

CHP'de kişilerin önemli olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "İl başkanları değişecek, ilçe başkanları değişecek herkes değişecek kimsenin kazık çakacak hali yok. CHP'de kişiler önemli değil. Değişimin önünü açtık ben kurultayda çıkıp 'adayım' demem. Ben bugüne kadar çıkıp adayım demedim. Partinin yetkili organları buna karar verecek. Herkes gelip aday olabilir.Hayatımda hiçbir delegeye 'Gel bana oy ver' demedim. Ben kurultay kararı aldım, aday olacaklar çalışacaklar. Ben el veririm, neden vermeyeyim?" ifadelerini kullandı.

"CHP SIRADAN BİR PARTİ DEĞİL"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: " Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi tanımak lazım Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değil. Bu partinin liderleri ağır sınavlardan, linç girişimlerinden geçmiştir. Biz de seçim akşamı hem liderlerle hem de kendi içimizde oturup konuştuk. Nasıl bir yol yöntem izleyelim diye. Parti Meclisi üyeleri, MYK üyeleri konuştuk ve şu karara vardık, evet toplumda bir talep var hukuk kuralları içerisinde kurultayımızı toplayacağız."

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