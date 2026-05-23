Kılıçdaroğlu: CHP'nin Ahlaki Değerlerine Vurgu
Kılıçdaroğlu: CHP'nin Ahlaki Değerlerine Vurgu

23.05.2026 14:58
Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş kodlarına dönüş yapacağını ve ayrıştırıcı dillerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP ahlaki değerlerini, üstünlüğünü korumak zorundadır. Hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, konutunun önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Açıklama yapma konusunda dün basın mensuplarına söz verdiğini ancak yoğun telefon trafiği nedeniyle ses tellerinde sorun çıktığı için açıklamanın bugüne kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Özel'in "kendisiyle görüşeceğini ifade ettiğini" fakat şu ana kadar görüşmenin gerçekleşmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı, bana 'Arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım.' demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi, belki bugün gerçekleşir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin köklü, devlet kuran ve devlete yön veren bir parti olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"CHP ahlaki değerlerini, üstünlüğünü korumak zorundadır. Hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Muhalefetten, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.

Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben, bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, Cumhuriyeti kuran, ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil."

"Kavgalı bir ortam yaratmak doğru değil"

CHP parti kültüründe, genel başkanlık yapmış kişiyle ilgili negatif, aşağılayıcı bir dil kullanılmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biz, bütün parti liderlerine saygılıyız, onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Daha önce de ben bunlara hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben, bütün arkadaşlarıma, milletvekillerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız."

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

