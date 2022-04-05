Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin gerçek sahipleri bu ülkenin halkıdır, yani biziz. Sarayda oturan şüreka ve sarayın kendileri bunlar devletin sahibi değillerdir." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini susturmak için hakimleri, savcıları devreye koyduğunu iddia etti. "Yiğitsen, erkeksen, güçlüysen, erdemliysen senin dünya kadar televizyonun var, çık karşıma kardeşim. Hesaplaşalım." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5'li çeteye ihale, dolar, Hazine, enflasyon ve mahkeme garantisi verdiğini" öne sürdü.

Kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Benim parayla, pulla işim yok kardeşim. Parayla korkan sensin. Paraya tamah eden sensin. Benim tek derdim var, bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın, herkesin hakkı hukuku teslim edilsin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Bir iyilik yapıyorsan hurma murma işine girme. Hurmadan gümrük vergisi yüzde 25, bari onu Ramazan boyunca sıfırla. Millet hurma yiyecekse bari sıfır olsun. Bak onu bile düşünmezler ama bu kardeşiniz düşünür." ifadesini kullandı.

"Devlet yönetimi darmadağın"

"Hırsız içeriden olursa kapı kilit tutmaz." sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, "Hırsız içeride, kapıda kilit tutmuyor. Devletin bütçesi, bürokrasi, devlet yönetimi darmadağın. Bu sistem böyle gitmez, bu yapı böyle gitmez. Bunu demokratik yollarla düzelteceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın: Bu ülkenin gerçek sahipleri bu ülkenin halkıdır, yani biziz. Sarayda oturan şüreka ve sarayın kendileri bunlar devletin sahibi değillerdir. Devleti yönetemiyorlar, devletin çivisini çıkartınız. Saraylı kafasıyla bu işler olmaz." değerlendirmesini yaptı.

İktidarın bazı projelerin bitiş tarihlerine ek süre verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Niye bu farkı veriyor? 'Beraber malı götüreceğiz. Bir kısmını sen götürdün, bari bir kısmını da biz alalım.' Doymuyorlar, aç bunlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "saraylı kafası"nın sekiz özelliğinin olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Bir; saraylı kafası çıkarcıdır, kendi çıkarını düşünür, milleti değil. Kendi çıkarı için feda etmeyeceği hiçbir şey yoktur. Milleti, vatanını, bayrağını düşünmez sadece ve sadece kendisinin ve yakın çevresinin çıkarını düşür. 5'li çetenin tahsildarlığını yapar. Saraylı kafası aynı zamanda yolsuzluk yapanları korur. Birisi rüşvet mi aldı, onun arkasında dururlar. 'Yeter ki bizden olsunlar, çıkarı paylaşsınlar.' Bütün kutsal değerleri kendi çıkarları için kullanırlar. Saraylı kafasının ikinci özelliği, bunlar torpilcidir. Bunlar, memleketin temiz evlatlarının hakkını hukukunu yerler. Üçüncü özelliği; bunlar tümüyle görgüsüzdürler. Lükse, şatafata bunlar kadar düşkün hiç kimse yoktur.

Dördüncü özellik, bunlar kesinlikle temiz değil, bunlar bozulmuşlardır. Toplumsal, bütün insani değerlerini kaybetmişlerdir. Uyuşturucu baronlarıyla artık iç içedirler. Pudra şekerini kullanan bir kuşak yetiştirmeye çalışıyorlar. Saraylı kafasının beşinci özelliği, bunlar yüzsüzler. 128 milyar doları hiç ettiler, meydanda geziyorlar. Saraylı kafasının altıncı özelliği, bunlar inkarcıdırlar. Bütün kabahatlerini birilerinin üstüne yıkma konusunda bunlar kadar becerikli hiç kimse yoktur çünkü parayla bir sürü insanı satın alabiliyorlar. 'Parayla yapılmayacak iş yoktur' felsefesine sahipler. Saraylı kafası aynı zamanda yalakadır. Bunların böyle bir ekibi de vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti protokolünde Bilal Erdoğan'ın bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Senin orada ne işin var? Senin devlette ne işin var? Arkasında bir sürü adam, koca koca adamlar. Makamlarınızdan hiç utanmadınız mı? Böyle bir yalakalılık olur mu? Yalakalık o kadar önemli boyutlara ulaştı ki..." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "saraylı kafası"nın sekizinci özelliğinin vicdansızlık olduğunu dile getirerek " AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermiş kardeşlerim, saraylı kafası diye tanımladığım sizler değilsiniz. Onlar sözün başında belirlediğim saray ve şürekası, saraydan beslenenler, 5'li çeteler, ihalesiz iş alanlar. Demokratik yollarla bu saraylı kafasına veda edeceğiz. Onlar bozdu, biz düzelteceğiz. Onlar çaldı, biz yerine koyacağız. Onlar yıktı, biz yeniden inşa edeceğiz. Onlar bir yılda bu memleketi 20 yıl geriye götürdü, biz 5 ayda memleketi 5 yıl ileriye götüreceğiz." diye konuştu.

(Bitti)