Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi

22.06.2022 16:57

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınları sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'daki gezisini iptal ederek olay yerine gitmek istedi. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun uçağı Dalaman Havalimanı'nın dolu olduğu gerekçesiyle iniş yapamadı. CHP lideri, Aydın gezisinden sonra Marmaris'e gidecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmaları yakından takip etmek için Marmaris'e gideceğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NA İZİN VERİLMEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, destek ziyaretinde bulanacağını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmediğini söyledi.

"ERDOĞAN DALAMAN'A İNİŞ YAPTI"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Toprak, "Marmaris yanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesine gitmesine engel oldular. Dalaman'a uçuş izni vermediler." dedi.

Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun uçağına iniş izni verilmedi

"ENGEL TANIMIYORUZ"

Toprak, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: "Bu yasak demokrasiye sığar mı? Devlet geleneği bu mudur? Engel tanımıyoruz. Selçuk üzerinden Marmaris'e gidiyoruz. Halkımızın yanındayız!"

"YANAN ORMANLAR TEDBİR ALINMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Daha sonra Twteet'i kaldırarak yeni bir paylaşımda bulunan Erdoğan Toprak, İzmir'de olduklarını bildirdi. Toprak, "Aydın ve Marmaris'e gitmek üzere Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir'de Selçuk Havaalanı'ndayız. Yanan ormanlar felaketlerden ders ve tedbir alınmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun uçağına iniş izni verilmedi

KILIÇDAROĞLU AYDIN'DAN SONRA MARMARİS'E GİDECEK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'daki toplu açılış törenine katıldıktan sonra Marmaris'e gidecek.

YORUMLAR (1)
  • Burhan Kaya: Bu yaşıma geldim haberler de ajanslar da Birgün bile iktidar mensubu bi kişiye herhangi bi nedenden dolayı izin verilmediğini duymadım görmedim Kılıçdaroğlunu desteklediğim için değil ama bir insana anca bu kadar haksızlık yapılır dokunuyor insana Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi - Son Dakika
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