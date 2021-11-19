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Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın helalleşme desteğini yorumladı: Güzel bir şey - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın helalleşme desteğini yorumladı: Güzel bir şey

19.11.2021 08:09
Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın helalleşme desteğini yorumladı: Güzel bir şey

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde helalleşme çağrısı yapmış, bu açıklaması üzerine tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tam destek vermişti. Dün akşam bir yayına katılan CHP liderine Demirtaş'ın destek açıklaması soruldu. Kılıçdaroğlu, "Hatayı görüyor, kabul ediyor ve aynı hatayı tekrar etmiyorsak bence güzel bir şey. Sayın Demirtaş da diyor, hatalarımızı görüp, aynı hataları tekrar etmezsek helalleşebiliriz. Bir araya gelebiliriz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam HaberTürk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na önce "Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz" sözleri hatırlatıldı.

DEMİRTAŞ, DESTEK VERDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise bu çağrıya "Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu nedenle, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır. Bu nedenle, Sayın Kılıçdaroğlu'nun inisiyatif alması kıymetlidir, helalleşme için yola çıkması önemlidir" sözleriyle destek verdi.

"ERDEMLİ BİR KİŞİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"

CHP Genel Başkanı da katıldığı canlı yayında gündemde çokça konuşulan 'Helalleşme' konusunda açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş'ın 'Helalleşme' çıkışına cevap veren Kılıçdaroğlu, "Doğru. Bir insanın kendi hatalarını görmesi, onun erdemli bir kişi olduğunu gösterir aslında. Az önce de söylemiştim, hata insana özgü bir kavramdır hepimizin hataları vardır. Hatayı görüyor, kabul ediyor ve aynı hatayı tekrar etmiyorsak bence güzel bir şey. Sayın Demirtaş'ta diyor, hatalarımızı görüp, aynı hataları tekrar etmezsek helalleşebiliriz. Bir araya gelebiliriz. Oturup konuşabiliriz. Tartışabiliriz, sorunlarımızı rahatlıkla çözebiliriz. Bunlar yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın helalleşme desteğini yorumladı: Güzel bir şey

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın helalleşme desteğini yorumladı: Güzel bir şey - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın helalleşme desteğini yorumladı: Güzel bir şey - Son Dakika
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