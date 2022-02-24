Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti

24.02.2022 12:56
Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlerde ve görüşmelerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Programa esnaf ziyareti ile başlayan Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki dükkanlara girerek esnafla sohbet etti.

Vatandaşlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen Kılıçdaroğlu, Denizli STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri buluşması için Merkezefendi Kültür Merkezi'ne geçti. - DENİZLİ

Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Denizli programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti Kılıçdaroğlu, Denizli programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli'ye geliyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli'ye geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Rusya Ukrayna'ya karşı operasyon başlattı! İşte hedefteki kentler
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:04:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement