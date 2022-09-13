Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin aileleriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, "Adaletin olmadığı yerde dünya olmaz, kainat olmaz. Devletin dini adaletse adaletin de bir şekilde sağlanması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasında yaşamını yitirenlerin aileleriyle Akyazı ilçesinde görüştü. Patlamada kardeşi Sebahattin Tepeçınar'ı kaybeden Hatun Göktepe'nin evinin bahçesine konuk olan Kılıçdaroğlu, patlamayla ilgili büyük ihmal olduğunu belirterek, "Büyük bir mağduriyet, büyük bir ihmal var. Bunun da farkındayım. İlk sefer olan bir patlama değil. İnsanlar hayatlarını kaybetti ve büyük bir dram yaşandı. Herkes 3 kuruş, 5 kuruş ekmek peşindeyken, bir kaza sonucu canını veriyorsa ve bu kaza olmasın, diye gerekli tedbirler alınmıyorsa ortada büyük bir acı var; demektir. Acıyı tamam, sineye çekelim de en azından adalet dediğiniz bir kavram var. Bu adaletin de olması lazım. Adaletin olmadığı yerde dünya olmaz, kainat olmaz. Devletin dini adaletse adaletin de bir şekilde sağlanması lazım" diye konuştu.