Kılıçdaroğlu: Doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için 'TÜİK'i esas alırız' demiş. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için 'TÜİK'i esas alırız' demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere" ifadelerini kullandı.