Kılıçdaroğlu: Elazığlıların oylarıyla seçilince Elazığ'a da bir bakanlık vereceğim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Elazığlıların oylarıyla seçilince Elazığ'a da bir bakanlık vereceğim

20.09.2022 17:14
Kılıçdaroğlu: Elazığlıların oylarıyla seçilince Elazığ'a da bir bakanlık vereceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ'daki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Elazığ'a bakanlık vereceklerini ifade ederek, "İktidara bu kadar destek veren, bütün belediye başkanlıklarını alan bir iktidar, 20 yıldır Elazığ'a bir bakanlık vermedi. Sözümdür, Bay Kemal'in sözüdür. Allah nasip eder Elazığlıların da oylarıyla iktidar olduğumuzda Elazığ'a bir bakanlık vereceğim. Elazığlıyım, gençliğim burada geçti." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"EN UCUZ MAZOTU ÇİFTÇİ KULLANACAK"

İktidara gelmeleri durumunda çiftçiye, vergisiz mazot vaadini dile getiren Kılıçdaroğlu, kredi borcu faizlerinin de silineceğini ifade ederek " Türkiye'nin her tarafında dertler var hepimiz biliyoruz. Bu dertleri çözmek siyaset kurumunun görevidir. Halkın seçtiği iktidar gelecek ve sorunları çözecek. En büyük arzumuz bu sorunları çözmektir. Elazığlı çiftçinin çok mutlu olmadığını, büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Bütün çiftçilere verdiğim sözü buradaki çiftçiler içinde verdim. Size mazotu yatlar hangi fiyattan kullanıyorsa, size mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. En ucuz mazotu bu ülkede çiftçi kullanacak." dedi.

"KREDİ FAİZLERİNİ 'TAK' DİYE SİLECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan ifadeler:

"Sizin oylarınızla iktidar olursak bir hafta içinde çiftçinin, esnafın aldıkları kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz. Faizle mücadele böyle yapılır. Derdin mi var? Derdi çözmek Bay Kemal'in görevi olacak. 'Borçlarımı ödemekte zorlanıyorum' diyenlerin oranı yüzde 77.3. AK Partililerde ise bu oran yüzde 70.1. MHP'li seçmenin yüzde 60.6'sı diyor. Bir vatandaş borcunu ödemekte zorlanıyorsa gıdadan kesiyorum demektir. Şimdi tek dertleri var Ekrem İmamoğlu. Nasıl tüm yetkilerini elinden alırız diye uğraşıyorlar. Hakimi değiştiriyor, ceza verecek bir hakim getiriyorlar. Buradan o hakime sesleniyorum yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğüne göre karar vereceksin, sarayın talimatına göre değil."

"ELAZIĞ'A BAKANLIK VERECEĞİM"

İktidara bu kadar destek veren, bütün belediye başkanlıklarını alan bir iktidar, 20 yıldır Elazığ'a bir bakanlık vermedi. Sözümdür, Bay Kemal'in sözüdür. Allah nasip eder Elazığlıların da oylarıyla iktidar olduğumuzda Elazığ'a bir bakanlık vereceğim. Elazığlıyım, gençliğim burada geçti."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ, Politika, Son Dakika

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