CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İktidara gelmeleri durumunda çiftçiye, vergisiz mazot vaadini dile getiren Kılıçdaroğlu, kredi borcu faizlerinin de silineceğini ifade ederek " Türkiye'nin her tarafında dertler var hepimiz biliyoruz. Bu dertleri çözmek siyaset kurumunun görevidir. Halkın seçtiği iktidar gelecek ve sorunları çözecek. En büyük arzumuz bu sorunları çözmektir. Elazığlı çiftçinin çok mutlu olmadığını, büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Bütün çiftçilere verdiğim sözü buradaki çiftçiler içinde verdim. Size mazotu yatlar hangi fiyattan kullanıyorsa, size mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. En ucuz mazotu bu ülkede çiftçi kullanacak." dedi.
İktidara bu kadar destek veren, bütün belediye başkanlıklarını alan bir iktidar, 20 yıldır Elazığ'a bir bakanlık vermedi. Sözümdür, Bay Kemal'in sözüdür. Allah nasip eder Elazığlıların da oylarıyla iktidar olduğumuzda Elazığ'a bir bakanlık vereceğim. Elazığlıyım, gençliğim burada geçti."
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu: Elazığlıların oylarıyla seçilince Elazığ'a da bir bakanlık vereceğim - Son Dakika